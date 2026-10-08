Bán nhà sàn, người đàn ông Thái 'đánh cược' 500 triệu vào dúi, cầy hương

Bán nhà sàn, dồn tiền nuôi dúi, cầy hương

Trên khu đất rộng gần 500m² của gia đình ông Ngân Văn Yêu (SN 1980) ở bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, những dãy chuồng được chia thành từng ô nhỏ, đánh số để tiện theo dõi đàn dúi và cầy hương.

Phía cuối khu đất là chuồng lợn và khu vực nấu rượu. Việc chăm sóc toàn bộ đàn vật nuôi, từ cho ăn, dọn chuồng đến theo dõi tình trạng đàn, chỉ có hai vợ chồng ông Yêu đảm nhận.

Ít ai nghĩ rằng để có cơ ngơi chăn nuôi này, gia đình ông Yêu đã phải đưa ra một quyết định không dễ dàng: bán căn nhà sàn mà gia đình đang ở.

Chuồng trại được ông Yêu đầu tư quy mô, bài bản

Ông Yêu cho biết, trước đây, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào việc lên rừng hái măng và chăn nuôi nhỏ lẻ nên không mấy dư dả.

Cuối năm 2023, qua tìm hiểu trên mạng, ông nhận thấy mô hình nuôi dúi và cầy hương có thể phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương nên quyết định nuôi thử.

“Lúc đó tôi chỉ thích là làm. Sau những ngày suy tính, thấy giá con giống quá cao, tiền đầu tư chuồng trại cũng lớn mà gia đình lại không có tiền. Tôi đánh liều bàn với vợ bán ngôi nhà sàn để lấy tiền đầu tư. Thời điểm đó, vợ tôi không đồng tình vì lỡ chăn nuôi không thành công thì cả nhà chết đói”, ông Yêu kể lại.

Thấy chồng quyết tâm, vợ ông cũng đồng ý bán căn nhà. Căn nhà sàn của gia đình khi đó bán được hơn 700 triệu đồng. Cầm số tiền trong tay, ông quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại quy mô lớn để nuôi dúi và cầy hương.

“Ban đầu, tôi mua 15 cặp dúi giống, mỗi cặp giá 700.000 đồng và 5 cặp cầy hương giống với giá 27 triệu đồng/cặp. Tiền đầu tư chuồng trại, cơ sở vật chất, lồng nuôi… tổng chi phí hơn 500 triệu đồng”, ông Yêu nói.

Mô hình nuôi dúi, cầy hương đang mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Yêu

Cũng theo ông Yêu, do chưa có kinh nghiệm nên lứa nuôi đầu tiên không thuận lợi. Một số con dúi chưa quen môi trường, mắc bệnh rồi chết, khiến gia đình mất 3 cặp giống.

Không bỏ cuộc, ông Yêu tìm đến các cơ sở chăn nuôi để học hỏi. Buổi tối, ông lại lên mạng xem video, đọc tài liệu, tự tìm cách điều chỉnh chuồng trại và chăm sóc đàn vật nuôi.

“Chủ yếu là mày mò trên mạng, các trang trại mỗi nơi nuôi một kiểu, mình xem rồi chọn cách nào thấy hợp với điều kiện ở đây thì làm theo”, ông nói.

Sau gần 3 năm, đàn vật nuôi của gia đình đã phát triển lên hơn 70 con dúi và gần 30 con cầy hương. Ngoài ra, gia đình vẫn duy trì khoảng 40 con lợn cùng đàn gà, vịt để có thêm nguồn thu.

Mô hình mới cho vùng đất thiếu đất sản xuất

Theo ông Yêu, cầy hương không quá khó nuôi nhưng chuồng trại phải sạch sẽ, thông thoáng. Để hạn chế rủi ro, ông còn đầu tư bình tích điện để phòng trường hợp mất điện vẫn có thể chạy quạt thông gió cho khu chuồng.

Những chuồng nuôi cầy hương của gia đình ông Yêu

Nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi phần lớn là những sản phẩm sẵn có tại địa phương nên gia đình có thể chủ động một phần chi phí. Gia đình kết hợp nuôi lợn với nấu rượu, tận dụng bã rượu làm thức ăn. Mỗi năm, riêng nguồn thu từ đàn lợn và việc nấu rượu cũng mang về cho gia đình khoảng 100 triệu đồng.

Với dúi và cầy hương, gia đình bắt đầu có thêm nguồn thu từ bán con giống và con thương phẩm, con giống sinh sản đến đâu đều có người tìm mua đến đó.

“Có hộ ban đầu chỉ mua một cặp về nuôi thử. Sau khi thấy phù hợp, họ quay lại mua thêm để gây đàn. Vì vậy, dù chưa thu hồi hết số vốn đã đầu tư, tôi cho rằng hướng đi này còn nhiều triển vọng”, ông Yêu cho biết.

Ông Yêu nấu rượu, nuôi lợn tăng thêm thu nhập

Ông Yêu cho biết, dù mô hình chưa thể nói là thành công, ông vẫn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người muốn nuôi các loài vật này.

Từ một hộ tiên phong, đến nay tại Yên Khương đã có thêm 3 hộ tìm đến gia đình ông để học cách nuôi dúi, cầy hương và bắt đầu gây đàn.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương, cho biết địa phương có quỹ đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, trong khi phần lớn diện tích là đất lâm nghiệp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân khó mở rộng trồng trọt như ở nhiều địa phương khác.

“Vì vậy, việc tìm những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế là yêu cầu đặt ra”, ông Khánh nói.

Ông Khánh cho biết đây là mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện ở địa phương

Theo ông Khánh, mô hình của gia đình ông Ngân Văn Yêu bước đầu cho hiệu quả và có thể là một hướng tham khảo để người dân vùng biên tìm thêm sinh kế. Tuy nhiên, địa phương không khuyến khích người dân phát triển theo phong trào.

"Hiện UBND xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chăn nuôi động vật hoang dã, đồng thời tuyên truyền để bà con lựa chọn đúng đối tượng nuôi, bảo đảm nguồn gốc con giống và thực hiện đúng quy trình. Việc nhân rộng mô hình được định hướng từng bước, ưu tiên những hộ có đủ điều kiện về chuồng trại, chủ động được nguồn thức ăn và có khả năng đầu tư”, ông Khánh nói.

Ảnh: Lê Dương