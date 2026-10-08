Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 8/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch trầm lắng đầu ngày hôm nay tại thị trường châu Á, đô la Mỹ duy trì quanh mức mạnh nhất trong một năm rưỡi trở lại đây sau khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhận định các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương Mỹ coi lạm phát là rủi ro lớn nhất đối với triển vọng của họ.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, ổn định ở mức 102,23 sau khi tăng 0,3% vào hôm qua. Đô la Mỹ đang giao dịch sát mức mạnh nhất kể từ ngày 9/4/2025, sau những biến động mạnh trên thị trường đi kèm với thông báo về thuế quan nhân ngày Giải phóng vào tuần trước.

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhất trí bỏ phiếu tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9 của ngân hàng trung ương Mỹ, nhưng biên bản được công bố hôm qua cho thấy sự bất đồng về lý do cho quyết định này.

Theo các nhà phân tích của Westpac: "Biên bản cuộc họp của FOMC đã củng cố tuyên bố cứng rắn đi kèm trong đợt tăng lãi suất hồi tháng 9 của Fed, hầu hết các thành viên vẫn đánh giá việc thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ là cần thiết và tại thời điểm cuộc họp các thành viên đều nhận định rủi ro lạm phát sẽ tăng".

Biên bản cuộc họp hầu như không làm thay đổi kỳ vọng rằng Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 19% về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp kéo dài hai ngày tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ kết thúc vào ngày 28/10, không thay đổi so với ngày hôm trước.

So với yên Nhật, đồng USD giảm 0,2% xuống còn 157,815 JPY/USD sau khi dữ liệu được công bố hôm nay cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt 4,062 nghìn tỷ JPY (tương đương khoảng 25,7 tỷ USD) trong tháng 8/2026, cao hơn mức dự báo trung bình của các nhà kinh tế là 3,19 nghìn tỷ JPY.

Đô la Úc và đô la New Zealand đều giữ nguyên ở mức lần lượt là 0,6960 USD và 0,5600 USD. So với đồng nhân dân tệ (CNH), USD giữ nguyên ở mức 6,7015 trong giao dịch quốc tế. Tỷ giá EUR/USD không đổi ở mức 1,1201, trong khi tỷ giá GBP/USD cũng không thay đổi ở mức 1,3215.

Bitcoin BTC giảm 0,2% xuống còn 83.233,40 USD trong khi ether ETH giảm nhẹ 0,1% xuống còn 2.571,07 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm gần 1%, phiên giảm thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư tạm dừng hoạt động mua vào sau đợt tăng giá gần đây, cùng với những lo ngại về triển vọng lãi suất của Mỹ và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,9% xuống 69.366,14 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 1,54% xuống 4.090,19 điểm.

"Cổ phiếu Nhật Bản đã tăng nhanh trong ngày hôm qua, và kể từ đó, hoạt động chốt lời đã gia tăng. Áp lực bán ra dường như vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay", Hiroki Takei, chiến lược gia của Resona Holdings cho biết.

Cổ phiếu các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản vẫn trầm lắng ngay cả sau khi Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, dự báo lợi nhuận hoạt động quý III tăng gần gấp chín lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Rohm giảm 3,5%, trong khi nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm gần 3% và Yaskawa Electric giảm 2,6%.

Những lo ngại về chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là tâm điểm chú ý sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố hôm thứ Tư cho thấy sự bất đồng giữa các nhà hoạch định chính sách về lý do tăng lãi suất vào tháng 9, với hầu hết các thành viên đều báo hiệu sẽ có một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong 24 năm qua trước khi giảm bớt đà tăng.

Căng thẳng địa chính trị cũng làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro, khi các cuộc tấn công gia tăng vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông và đẩy giá dầu thô lên cao.

Trên chỉ số Nikkei 225, 187 mã cổ phiếu giảm giá so với 38 mã tăng giá.

Thị trường vàng

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng, trong khi thị trường đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất của Fed.

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.127,40 USD/oz. Hôm thứ Tư, giá đã giảm xuống thấp nhất kể từ ngày 5/8 do đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao gây áp lực lên thị trường.

Giá vàng tương lai tháng 12 của Mỹ tăng 0,3% lên 4.150,60 USD/oz.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC cho thấy quan điểm bất đồng của các nhà hoạch định chính sách tại Fed về việc tăng lãi suất, với “một số thành viên” cho rằng cần thiết để kiềm chế tác động từ giá năng lượng và cú sốc giá cả, trong khi nhóm còn lại coi đó là biện pháp kiểm soát lạm phát do cầu tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch chỉ dự đoán 18% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này, nhưng vẫn duy trì 80% khả năng tăng vào tháng 12. Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không sinh lợi.

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt với nguy cơ do giá năng lượng tăng cao kéo dài, nợ công kỷ lục và rủi ro từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, đồng thời kêu gọi các chính phủ áp dụng các biện pháp tài khóa và tiền tệ để bảo vệ nền kinh tế.

Về địa chính trị, ba người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công vào sân bay Saudi Arabia hôm thứ Tư, theo cơ quan hàng không dân dụng nước này, khi giao tranh tại Yemen giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và chính phủ được Saudi ủng hộ leo thang.

Công ty khai thác vàng Perseus Mining cho biết hoạt động M&A trong ngành khai thác vàng đang sôi động, nhưng việc định giá khó khăn trong bối cảnh giá vàng biến động khiến các thương vụ khó thành công.