Sẵn sàng hạ tầng điện đón sóng FDI vào các KCN

EVNSPC nâng cấp hạ tầng lưới điện đồng bộ với tốc độ phát triển phụ tải tại các khu công nghiệp.

Sẵn sàng nguồn điện chất lượng cao

EVNSPC hiện đang quản lý, phân phối điện trên địa bàn 8 tỉnh, thành phía Nam (không bao gồm TPHCM), trong đó tập trung các vùng kinh tế trọng điểm, mạng lưới KCN, cụm công nghiệp, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn trên cả nước như Tây Ninh, Đồng Nai… Nhóm khách hàng công nghiệp, xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn, với khoảng 55% trên tổng sản lượng điện tiêu thụ trong toàn EVNSPC.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết khu vực phía Nam hiện có tổng công suất nguồn điện lắp đặt (bao gồm điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ, điện gió, thủy điện, nhiệt điện và các nguồn khác) đạt gần 37.000MW. Trong khi đó, công suất cực đại năm 2026 vào khoảng 22.000MW. Nguồn điện trên đảm bảo sẵn sàng đủ cung cấp cho các KCN mới.

Đặc biệt, lưới điện cấp cho các KCN được thiết kế có dự phòng theo tiêu chí N-1, bảo đảm khi một nguồn gặp sự cố sẽ có nguồn khác thay thế. Tại những khu vực có yêu cầu cao về chất lượng điện năng, tiêu chí N-1 còn được áp dụng ở cấp trung áp.

Tại các địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhờ làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và công nghiệp phụ trợ công nghệ cao như Tây Ninh, hạ tầng điện liên tục được nâng cấp. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có mạng lưới điện 110kV gồm hơn 55 trạm biến áp, với tổng dung lượng khoảng 5.413MVA.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại các khu vực tập trung nhiều KCN, EVNSPC đã chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện. Tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh - nơi tập trung 5 KCN với gần 500 doanh nghiệp, nhu cầu điện phục vụ sản xuất ngày càng lớn.

Theo ông Trần Duy Vũ, Kizuna thu hút hơn 80% là các doanh nghiệp nước ngoài thuộc các ngành nghề sản xuất công nghệ cao, điện tử, chế biến thực phẩm. Chính vì vậy, nguồn điện ổn định đó chính là các yếu tố quan trọng, là mạch máu đối với việc sản xuất của doanh nghiệp tại đây.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ EVNSPC, Công ty Điện lực Tây Ninh và Điện lực Cần Giuộc trong việc đồng hành, cung cấp 2 nguồn điện lưới độc lập cho KCN hoạt động. Điều này giúp cho các doanh nghiệp an tâm trong vấn đề duy trì phát triển sản xuất liên tục, đồng thời sẵn sàng mở rộng đầu tư trong tương lai.

Ông Trần Duy Vũ, Phó Tổng giám đốc CTCP Kizuna JV

Tại TP Đồng Nai, thủ phủ công nghiệp với hơn 30 KCN đang hoạt động, hạ tầng lưới điện 110kV gồm hơn 58 trạm biến áp, với tổng dung lượng trên 6.179MVA. Ngành điện đã chủ động hạ tầng cấp điện cho dự án, đồng thời đầu tư Trạm biến áp 110kV Thép Nhà Bè quy mô công suất 2x40MVA (giai đoạn 1 đầu tư 1 máy biến áp 40MVA, xây dựng sẵn móng MBA thứ 2 để sẵn sàng đáp ứng khi phụ tải tăng), và đường dây đấu nối 2 mạch tại KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành 2 - Hyosung 2 hiện hữu.

Cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành, chính quyền và chủ đầu tư

EVNSPC cho biết trên địa bàn đang có nhiều KCN mở mới hoặc có nhu cầu mở rộng quy mô đầu tư. Do đó, EVNSPC đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư làm việc với chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch… để đầu tư xây dựng các công trình điện phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư.

Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) vừa được nâng công suất, lắp đặt thêm máy biến áp T2

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết, nhiều công trình lưới điện đang được triển khai, hướng tới đưa vào vận hành trong năm 2027, phục vụ các KCN mới và đón đầu nhu cầu phát triển sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, như: KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3 (Đồng Nai); KCN Phước Đông (Tây Ninh)…

Tuy nhiên, việc đầu tư các dự án lưới điện vào KCN cũng còn gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư... Để giải quyết bài toán này, ngành điện rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ chính quyền địa phương và các chủ đầu tư KCN, giúp bảo đảm tính pháp lý, tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của các công trình điện.