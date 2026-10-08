Sôi nổi Ngày hội Việc làm tỉnh Đồng Tháp lần thứ II

Ngày hội thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, người lao động và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tham gia.

Ngày hội có hơn 24 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và hơn 40 doanh nghiệp tuyển dụng gián tiếp thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, với nhu cầu tuyển dụng đa dạng ngành nghề, vị trí việc làm.

Đoàn viên, thanh niên, người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các gian hàng doanh nghiệp.

Tại đây, doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Người lao động cũng được tư vấn về các chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngay sau khai mạc, các khu vực tư vấn, tuyển dụng diễn ra sôi nổi. Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người lao động trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, tìm hiểu vị trí việc làm, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và tham gia phỏng vấn tuyển dụng.