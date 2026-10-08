Thị trường trong nước có thể thành 'bệ phóng' cho hàng Việt vươn ra thế giới

Ngày 8/10, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành năm 2026 diễn ra với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công thương TP HCM tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố đang hướng hoạt động kết nối cung - cầu từ những chương trình mang tính thời điểm sang xây dựng các chuỗi liên kết lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà.

Theo đó, TP HCM sẽ tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối và logistics; đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc.

Thành phố cũng định hướng xây dựng các chuỗi cung ứng có trách nhiệm, trong đó doanh nghiệp sản xuất, đơn vị phân phối và cơ quan quản lý cùng tham gia kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, để nâng tầm phát triển, việc mở rộng nguồn cung là chưa đủ mà cần một “cầu kéo” đủ mạnh từ thị trường.

Trong đó, TP HCM có lợi thế lớn nhờ quy mô thị trường, sức mua và khả năng kết nối với bên ngoài. Thành phố có thể trở thành thị trường có yêu cầu cao, qua đó tạo động lực để sản phẩm từ các địa phương nâng chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn và tăng khả năng cạnh tranh khi bước ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Ở chiều ngược lại, nguồn nguyên liệu và sản phẩm phong phú từ các tỉnh, thành cũng là nền tảng quan trọng để TP HCM phát triển vai trò trung tâm kết nối. Khi hai phía được liên kết chặt chẽ, hoạt động cung - cầu có thể chuyển từ những giao dịch ngắn hạn sang hình thành các chuỗi cung ứng ổn định hơn.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng đề nghị nâng chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, hướng đến những mối quan hệ hợp tác lâu dài. Chuyển đổi số và thương mại điện tử cần tiếp tục được tận dụng để tạo lợi thế cạnh tranh mới, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Đồng thời, hàng hóa cần được nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, từng bước tham gia những phân khúc có giá trị cao hơn. Theo Thứ trưởng, thị trường trong nước ngày càng có yêu cầu cao cũng chính là động lực để doanh nghiệp tận dụng quy mô thị trường, nâng chất lượng sản phẩm trước khi tiến ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cùng lãnh đạo TP HCM tham quan các gian hàng trưng bày tại chương trình.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Điền Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sống Khỏe, cho rằng các chương trình kết nối cung - cầu có thể mở thêm cơ hội để doanh nghiệp sản xuất tìm kiếm đầu ra và tiếp cận hệ thống phân phối.

Theo bà, nhu cầu của thị trường hiện nay không chỉ dừng ở việc tìm thêm điểm bán mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng chất lượng, nguồn nguyên liệu, bao bì, nhãn mác và khả năng truy xuất sản phẩm.

Doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động kết nối có thể đi xa hơn việc giới thiệu sản phẩm, hướng đến các đơn hàng, hợp đồng và mối quan hệ hợp tác ổn định. Khi đầu ra được duy trì, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để đầu tư cho chất lượng, phát triển sản phẩm và nâng sức cạnh tranh.

Với định hướng này, chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành được kỳ vọng không chỉ tạo thêm cơ hội giao thương mà từng bước hình thành các chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững, trong đó TP HCM đóng vai trò đầu mối thị trường, còn các địa phương là nguồn cung hàng hóa và nguyên liệu quan trọng.