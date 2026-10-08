Hỗ trợ quản lý rủi ro pháp lý về thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị là hoạt động triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp các chủ thể kinh doanh nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật về thuế, chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro trong quá trình hoạt động.

Chương trình hướng tới bốn trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý, lấy doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm trung tâm; nâng cao nhận thức, ý thức và văn hóa tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò của các hiệp hội, tổ chức đại diện doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, gắn hỗ trợ pháp lý với hoạt động quản lý nhà nước.

Ông Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ba chuyên đề về những điểm mới của chính sách, pháp luật về thuế và các vấn đề doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý; những vướng mắc pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế và giải pháp tháo gỡ; vai trò đồng hành của luật sư tỉnh Ninh Bình trong quản lý rủi ro pháp lý về thuế và phát triển kinh doanh sau hợp nhất.

Các chuyên đề tập trung làm rõ yêu cầu quản lý doanh thu, hóa đơn, chứng từ và dữ liệu giao dịch; xác định đúng nghĩa vụ thuế, điều kiện hưởng chính sách ưu đãi; bảo đảm sự thống nhất giữa hợp đồng, giao dịch thực tế, hóa đơn và thanh toán. Những tình huống trong hoạt động bán hàng trực tuyến, kinh doanh dịch vụ lưu trú, thi công xây dựng, mua bán nguyên liệu… được phân tích nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận diện các khâu dễ phát sinh sai sót và xây dựng quy trình kiểm soát phù hợp.

Nội dung trao đổi nhấn mạnh việc đưa quản lý rủi ro pháp lý về thuế vào hoạt động quản trị thường xuyên của cơ sở kinh doanh. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động cập nhật pháp luật, tổ chức hệ thống kế toán, lưu trữ đầy đủ hồ sơ và kiểm tra dữ liệu ngay từ khi giao dịch phát sinh. Đây là cơ sở để phòng ngừa vi phạm, hạn chế chi phí khắc phục và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình đề xuất tăng cường phối hợp giữa các đơn vị hỗ trợ pháp lý, cơ quan chuyên môn và tổ chức đại diện doanh nghiệp; thống nhất đầu mối tiếp nhận, phân loại vướng mắc; tổ chức tư vấn theo nhóm ngành, tình huống thực tế; tổng hợp những bất cập trong quá trình thực thi để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hoạt động hỗ trợ cần có nội dung, phạm vi rõ ràng và được đánh giá bằng kết quả giải đáp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng quy trình phòng ngừa rủi ro tại cơ sở.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về những vấn đề pháp lý về thuế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tăng tính chủ động trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, minh bạch.