Đồng Tháp: Công đoàn đến gần hơn với công nhân khu nhà trọ

Công nhân lao động trực tiếp đặt câu hỏi tại hội nghị.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND và Công an xã Tân Hương trao đổi, giải đáp các vấn đề người lao động quan tâm.

Tại chương trình, đại diện Công an xã Tân Hương tuyên truyền, hướng dẫn công nhân nhận diện, phòng ngừa tệ nạn ma túy, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Người lao động được hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trao Bảng tượng trưng mô hình “Hộp thư số Công đoàn” cho đại diện các chủ nhà trọ.

Điểm nhấn của chương trình là không gian đối thoại “Công nhân nói - Công đoàn lắng nghe”. Trong không khí cởi mở, công nhân lao động thẳng thắn chia sẻ những vấn đề thiết thực trong đời sống, nhất là an toàn tài sản, việc đi lại khi làm ca đêm, chấp hành nội quy tại khu nhà trọ và bảo đảm an ninh trật tự.

Các nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện sinh hoạt, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ khi gặp khó khăn cũng được người lao động quan tâm, trao đổi.

Đại diện LĐLĐ tỉnh, UBND và Công an xã Tân Hương trực tiếp lắng nghe, giải đáp, hướng dẫn theo từng nhóm vấn đề.

Một điểm mới tại chương trình là LĐLĐ tỉnh triển khai mô hình “Hộp thư số Công đoàn”, tạo thêm kênh kết nối thường xuyên giữa công nhân lao động với tổ chức Công đoàn. Dịp này, Ban Tổ chức trao Bảng tượng trưng mô hình cho đại diện 5 chủ nhà trọ trên địa bàn xã Tân Hương.