Về nơi 'đất nở, rừng đi'...

Bên cạnh giá trị về địa lý, tự nhiên, lịch sử, sinh học..., từ những bãi bồi tại Cà Mau còn định hình tầm nhìn, chiến lược phát triển, chuyển từ vị trí vùng đất điểm cuối sang định vị vị thế địa đầu cực Nam; từ "vùng trũng" trở thành cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long và cực tăng trưởng mới của đất nước. Nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia, nhất là những dự án hạ tầng giao thông kết nối, đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho Cà Mau bứt phá phát triển.

Tại vùng bãi bồi ven biển, nhiều dự án, công trình trọng điểm đang được triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho Cà Mau bứt phá phát triển. (Ảnh chụp tại công trường điểm cuối cao tốc đoạn thành phần Cái Nước - Ðất Mũi, cũng là điểm đầu công trình tuyến giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai).

Ðiều kiện tự nhiên bãi bồi vùng ven biển xã Ðất Mũi có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm độc đáo.

Khu Du lịch Khai Long tại vùng bãi bồi xã Ðất Mũi là điểm đến nổi tiếng, thu hút du khách.

Sông Bảy Háp là tuyến chính dẫn phù sa, âm thầm bồi đắp bờ Tây, gây rừng lấn biển.

Trải qua quá trình từ diễn thế tự nhiên lâu dài đã hình thành nên những bồi bãi vùng ven biển Cà Mau với cảnh sắc tuyệt đẹp.