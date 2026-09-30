Về nơi 'đất nở, rừng đi'...
Với vị trí địa lý 3 mặt giáp biển, Cà Mau có đặc trưng diễn thế tự nhiên, hình thành nên những bãi bồi, nơi “đất nở ra, rừng biết đi”, cho mũi tàu Tổ quốc tiến ra biển lớn.
Bên cạnh giá trị về địa lý, tự nhiên, lịch sử, sinh học..., từ những bãi bồi tại Cà Mau còn định hình tầm nhìn, chiến lược phát triển, chuyển từ vị trí vùng đất điểm cuối sang định vị vị thế địa đầu cực Nam; từ "vùng trũng" trở thành cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long và cực tăng trưởng mới của đất nước. Nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia, nhất là những dự án hạ tầng giao thông kết nối, đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho Cà Mau bứt phá phát triển.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ve-noi-dat-no-rung-di--a132801.html