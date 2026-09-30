Nữ du khách Việt chi 27 triệu đồng cho một tuần rong ruổi Sri Lanka

Vừa trở về sau hành trình một tuần khám phá Sri Lanka, chị Trần Đặng Vân Hà chia sẻ loạt kinh nghiệm thực tế dành cho những du khách Việt đang muốn đặt chân tới quốc đảo Nam Á này. Từ những ngôi đền cổ phủ màu thời gian, cố đô bình yên, những cung đường tàu xuyên qua đồi trà xanh mướt đến biển trời miền Nam, Sri Lanka hiện lên trong hành trình của chị Hà như một điểm đến vừa giàu dấu ấn văn hóa, vừa sở hữu cảnh sắc đa dạng.

Đặc biệt, Việt Nam và Sri Lanka đã chính thức có đường bay thẳng thường lệ đầu tiên kể từ tháng 8/2026, những kinh nghiệm về lịch trình, phương tiện, thủ tục, chi phí và các điểm cần lưu ý của nữ du khách có thể trở thành gợi ý hữu ích cho những người đang lên kế hoạch khám phá quốc đảo này.

“Đất nước đa tín ngưỡng với những người dân thân thiện, màu xanh lá phủ khắp hòn đảo và nổi tiếng thế giới về trà” là những ấn tượng của nhân vật sau chuyến đi.

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ SRI LANKA

Điểm khởi đầu của hành trình là Colombo. Tại đây, chị Hà dành thời gian khám phá Jami Ul-Alfar Mosque, Seema Malakaya Temple, Colombo National Museum, Old Parliament, tháp Lotus và Gangaramaya Temple.

“Trang phục truyền thống (Osari) của Sri Lanka rất đẹp. Nếu ai có thời gian nên thử”, chị Hà chia sẻ.

Theo chị, du khách có thể tham khảo dịch vụ @osariexperience. Ngoài cho thuê trang phục, đơn vị này còn hỗ trợ chụp ảnh, với mức giá khoảng 26 USD (khoảng 678.000 VNĐ), đã bao gồm các dịch vụ.

Rời Colombo, chị Hà di chuyển tới Anuradhapura, cố đô của Sri Lanka. Chị cho biết, đây cũng là nơi để lại cảm giác bình yên nhất trong chuyến đi.

Hideout Ella Domes, Ella - một điểm dừng chân giữa núi đồi xanh mướt của Sri Lanka

Nhân vật cho rằng, hai điểm đến nổi bật tại đây là Ruwanweliseya Stupa và Jaya Sri Maha Bodhi. Với những du khách muốn khám phá khu vực phía Bắc hoặc kết hợp đi safari tại các vườn quốc gia lân cận. Song, để chuyến đi thuận lợi việc tìm hướng dẫn viên địa phương là cần thiết.

“Mình đặc biệt khuyên mọi người nếu đến khu vực phía Bắc Sri Lanka thì có thể liên hệ với bạn Navin. Bạn ấy là hướng dẫn viên rất tốt tại Anuradhapura và cả các vườn quốc gia xung quanh, nơi có thể trải nghiệm safari”, chị Hà viết.

Từ Anuradhapura, hành trình của nhân vật tiếp tục tại Dambulla, với ba điểm tham quan chính gồm Sigiriya Lion Rock, Pidurangala Rock và Dambulla Cave Temple.

Lotus là loài hoa biểu tượng tại Sri Lanka. Khắp các đền thờ, stupa, chùa, đều trải dài những đĩa lễ vật này

Chị Hà cho biết, vé vào Sigiriya Lion Rock khoảng 35 USD (khoảng 910.000 VNĐ), Pidurangala Rock khoảng 10 (khoảng 260.000 VNĐ) USD và Dambulla Cave Temple khoảng 6 USD (156.000 VNĐ).

Tại Kandy, chị Hà ghé Ambulawawa Tower, Temple of the Relic Tooth và Kandy City Viewpoint, đồng thời xem show múa Kandyan. Ngoài ra, khi đến với Mirissa, nhân vật cũng dành thời gian khám phá Coconut Hill.

LƯU Ý VỀ THỦ TỤC VÀ CÁCH THỨC DI CHUYỂN

Bên cạnh lịch trình tham quan, chị Trần Đặng Vân Hà cũng chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế giúp du khách Việt thuận tiện hơn khi khám phá Sri Lanka.

Về thủ tục nhập cảnh, nhân vật cho biết, Sri Lanka không cần visa nhưng du khách phải đăng ký ETA với mức phí 52 USD (khoảng 1,4 triệu VNĐ). Theo chị Hà, thủ tục được phê duyệt nhanh, tuy nhiên bộ phận duyệt hồ sơ không làm việc vào cuối tuần. Vì vậy, chị khuyến nghị nên apply ETA trước ít nhất 2-3 ngày trước khi nhập cảnh.

Tháp Ambuluwawa là công trình nổi tiếng giữa núi đồi xanh mướt của Kandy

Bên cạnh đó, nhân vật cho biết, Sri Lanka là đất nước có nhiều đền chùa và các tôn giáo khác nhau, trong đó Phật giáo là tôn giáo lớn nhất. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị trang phục dài tay hoặc quần dài khi tham quan để thể hiện sự tôn trọng với văn hóa và tôn giáo của nước bạn.

Về tiền mặt, chị Hà cho biết nên đổi một khoản nhỏ tại sân bay, ưu tiên các tờ mệnh giá 100-500 LKR để thuận tiện chi tiêu. Trong chuyến đi, chị đổi 20.000 LKR (khoảng 1,6 triệu VNĐ), đủ cho các khoản lặt vặt trong cả tuần như trả tiền tuk-tuk, mua vé vào cửa đền chùa, taxi... Các khoản chi khác hầu như đều có thể thanh toán bằng thẻ.

"Nếu đặt tour trong ngày qua các ứng dụng, du khách cần kiểm tra kỹ xem giá tour đã bao gồm vé vào các điểm tham quan hay mới chỉ là chi phí thuê hướng dẫn viên. Nếu giá tour trên 25 USD, tự thuê xe tuk-tuk để di chuyển trong ngày có thể tiết kiệm hơn đáng kể", chị Hà viết.

Về sim điện thoại, nữ du khách sử dụng eSIM của SLT Mobile với giá 6 USD (156.000 VNĐ) cho 7 ngày. eSIM được bán ngay khu vực cửa ra sân bay, trước khi vào khu vực immigration và có thể kích hoạt để sử dụng ngay mà không cần chờ đợi.

Từ sân bay về Colombo, chị Hà sử dụng Uber với chi phí khoảng 15-18 USD (khoảng 390.000 - 470.000 VNĐ).

Taru Villas, Kandy - ngôi biệt thự trắng từng thuộc sở hữu của thị trưởng thành phố đầu tiên tại Kandy, giờ được tu sửa lại thành khách sạn

Đối với chặng Colombo – Anuradhapura, chị Hà cho biết shuttle là phương tiện thuận tiện và sạch sẽ. Tuy nhiên, hành khách cần chú ý điểm xuống của mình. Theo trải nghiệm của chị, nhiều trường hợp tài xế sẽ không dừng xe nếu hành khách không chủ động đứng lên hỏi, mà tiếp tục chạy thẳng tới điểm cuối.

Một thay đổi đáng lưu ý trong hành trình là tuyến Kandy – Ella. Do hậu quả từ cơn bão Ditwah năm 2025, 2/3 tuyến đường tàu từ Kandy đến Ella bị hư hỏng và phải tạm ngừng để sửa chữa. Do đó, theo lịch trình chị Hà thực hiện, du khách sẽ phải di chuyển từ Kandy tới Nanuoya bằng taxi hoặc tuk-tuk, sau đó lên tàu từ Nanuoya tới Ella.

Các món ăn đặc trưng của Sri Lanka

Với lịch trình ngắn, chị Hà cho rằng không nhất thiết phải ở lại Ella một đêm nếu mục đích chủ yếu là tham quan và chụp ảnh. Theo kinh nghiệm của chị, sau khi đi tàu tới Ella vào buổi sáng, du khách có thể bắt tuk-tuk tới các điểm lookout và cây cầu để chụp ảnh, thời gian chỉ khoảng 15-30 phút. Sau đó, có thể đi thẳng xuống phía Nam, tới Galle hoặc Mirissa, để tiết kiệm một ngày trong hành trình.

27 TRIỆU ĐỒNG CHO CHUYẾN ĐI 7 NGÀY

Theo bảng chi phí chị Hà chia sẻ, tổng số tiền cho các khoản chính trong chuyến đi là khoảng 1.030 USD/người, tương đương khoảng 27 triệu đồng, chưa bao gồm khách sạn và mua sắm.

Các khoản chi phí bao gồm: vé máy bay khứ hồi có giá 535 USD (khoảng 13,9 triệu VNĐ). Tour guide tại 4 thành phố hết 133 USD (khoảng 3,45 triệu VNĐ). Chặng bus từ Colombo đến Anuradhapura có giá 20 USD (khoảng 520.000 VNĐ), trong khi shuttle từ Dambulla đến Kandy khoảng 22 USD (khoảng 571.000 VNĐ).

Chuyến tàu hạng nhất tới Ella có giá 120 USD (khoảng 3,12 triệu VNĐ), đã bao gồm xe đón từ Kandy tới Nanuoya và hỗ trợ đặt vé. Chi phí Uber từ Ella đến Mirissa là 70 USD (khoảng 1,82 triệu VNĐ), còn chặng từ Mirissa về Colombo khoảng 50 USD (khoảng 1,3 triệu VNĐ).

Vé vào các điểm đền, chùa và các điểm tham quan trong hành trình hết 79 USD (khoảng 2,05 triệu VNĐ).

Seema Malakaya Temple, Colombo là ngôi đền mà chị Hà thích nhất ở thủ đô

Tổng các khoản chi trên là khoảng 1.030 USD (khoảng 27 triệu VNĐ) cho một người, chưa bao gồm chi phí khách sạn và mua sắm.

Khoản khách sạn được chị Hà để riêng bởi mức chi phụ thuộc vào nhu cầu của từng du khách. Với những người có cùng sở thích ưu tiên các khách sạn đẹp, chị gợi ý Granbell Hotel tại Colombo, Maho Boutique Hotel tại Anuradhapura, Taru Villas ở Kandy, Jetwing Lake tại Dambulla và Vis Ta Vie ở Mirissa.

Như vậy, với khoảng 27 triệu đồng cho các khoản chi chính, chưa tính lưu trú và mua sắm, du khách có thể thực hiện một hành trình kéo dài khoảng một tuần qua nhiều vùng đặc trưng của Sri Lanka.