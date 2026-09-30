Đưa sân khấu thể nghiệm Việt Nam đến Hàn Quốc

Cảnh trong vở nhạc kịch đương đại “Ảo quan”. Ảnh: Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ cung cấp.

Vở nhạc kịch đương đại “Ảo quan” của Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ sẽ có một suất diễn tại Liên hoan Sân khấu quốc tế Chữa lành Daegu và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekyang, Busan, trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64.

“Ảo quan” do Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ Chinh Ba viết kịch bản và đạo diễn, kết hợp cùng TheaFter. Tác phẩm sử dụng nhiều hình thức thể nghiệm, từ kịch, nhạc kịch đến sắp đặt video và tương tác livestream.

Tên gọi “Ảo quan” lấy cảm hứng từ hiện tượng apophenia - xu hướng con người cố tìm ra ý nghĩa hoặc mối liên hệ từ những điều vốn không có ý nghĩa. Vở diễn được xây dựng theo cấu trúc phi tuyến tính, xoay quanh những bi kịch và đời sống tinh thần của con người trong đô thị hiện đại.

Tác phẩm hướng đến chủ đề sức khỏe tâm thần, gắn với Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10, đồng thời có sự tham vấn của các chuyên gia tâm lý và xã hội học. “Ảo quan” cũng là tác phẩm dự thi của Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Việc đưa “Ảo quan” đến Hàn Quốc tiếp nối hành trình theo đuổi sân khấu thể nghiệm của Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ. Tiền thân là Câu lạc bộ Sân khấu Thể nghiệm 5B Võ Văn Tần, Nhà hát ra đời năm 1984, được biết đến là một trong những mô hình sân khấu xã hội hóa đầu tiên tại TPHCM. Đây cũng là nơi từng quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Mỹ Uyên, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Thành Hội, Minh Nhí, Kim Xuân...

Sau nhiều năm hoạt động, Nhà hát tiếp tục duy trì hướng tìm tòi trong dàn dựng với các tác phẩm về thân phận, tâm lý, lịch sử và cổ trang. “Ảo quan” đánh dấu sự trở lại của NSND Mỹ Uyên và Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ với dòng biểu diễn thể nghiệm sau 9 năm.

Tại Hàn Quốc, “Ảo quan” được giới thiệu trong hai không gian nghệ thuật với định hướng sử dụng sân khấu như một phương tiện kết nối cộng đồng, đối thoại và sẻ chia. Chuyến đi cũng là dịp để một tác phẩm sân khấu thể nghiệm của Việt Nam tiếp cận công chúng quốc tế bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.