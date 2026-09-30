Thành lập khu trưng bày và bán sản phẩm đặc trưng của phường Nhân Hòa và các vùng, miền

Khu trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của phường Nhân Hòa và các vùng, miền có quy mô 90 m2 do Trung tâm Cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phường Nhân Hòa quản lý, khai thác và vận hành.

Lãnh đạo phường Nhân Hòa tham quan khu trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của phường và các vùng, miền.

Khu trưng bày có địa chỉ tại chợ Nội thuộc tổ dân phố Đại Liễn dự kiến giới thiệu, bán khoảng 50 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của phường Nhân Hòa, các xã, phường khác của thành phố Bắc Ninh và các sản phẩm của các vùng, miền trên cả nước. Tiêu biểu như: Các loại gạo, mì gạo, bánh đa, tinh bột củ sen, nem bùi, bánh phu thê, yến sào, đông trùng hạ thảo, các sản phẩm từ tỏi, các sản phẩm từ bồ kết, ngải cứu, các sản phẩm mây tre đan, sản phẩm gốm…

Hiện tại, khu trưng bày đã giới thiệu khoảng 20 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm OCOP của phường là mì gạo và bánh đa. Ngoài ra là nông sản của các vùng miền như: Gạo nếp, gạo tẻ thơm, măng nứa…

Thời gian tới, Trung tâm Cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phường Nhân Hòa tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, thay đổi mẫu mã để thu hút người tiêu dùng; tìm hiểu thị hiếu của khách hàng từ đó đưa ra mức giá sản phẩm phù hợp. Đồng thời, tích cực quảng bá các sản phẩm đến người dân và du khách góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp của địa phương và các vùng miền vươn xa hơn trên thị trường.