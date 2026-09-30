Chiêm ngưỡng mô hình điện Kính Thiên đang được phục hồi

Ngày 29/9, lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn của nhân dân cả nước. Điện Kính Thiên được coi là Chính điện của Hoàng thành Thăng Long, biểu tượng quyền lực của kinh đô Đại Việt. Ảnh phối cảnh 3D.

Trong lễ khởi công, tại Hoàng thành Thăng Long cũng diễn ra Trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên. Du khách tham quan không khỏi xúc động và ngạc nhiên khi xem mô hình phục dựng điện Kính Thiên bởi họ có cảm giác như được chạm vào quá khứ.

Nằm trên đỉnh núi Nùng, ở vị trí trung tâm của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Điện Kính Thiên là công trình quan trọng bậc nhất trong hoàng cung xưa. Đây từng là nơi thiết triều của các vị Hoàng đế, nơi diễn ra những nghi lễ trọng đại của quốc gia, đón tiếp sứ thần các nước và quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước.

Mặc dù trải qua nhiều biến cố lịch sử khiến kiến trúc gỗ nguyên gốc không còn tồn tại nhưng nền điện, Thềm Rồng và nhiều dấu tích khảo cổ học còn lưu giữ đến ngày nay vẫn minh chứng cho quy mô đồ sộ và vị thế đặc biệt của công trình. Điện Kính Thiên không chỉ là trung tâm quyền lực của các triều đại phong kiến Việt Nam mà còn là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh năm 2010.

Theo 'Đại Việt sử ký toàn thư', ngay sau khi đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho đất nước, năm 1428 vua Lê Thái Tổ lên ngôi và quyết định tiếp tục chọn Thăng Long làm kinh đô. Trên nền các cung điện thời Lý và Trần, triều Lê cho xây dựng một chính điện mới mang tên Điện Kính Thiên, trở thành trung tâm của Hoàng cung.

Tên gọi “Kính Thiên” mang ý nghĩa “kính trời” thể hiện tư tưởng trị quốc của các vị Hoàng đế, đồng thời khẳng định tính chính danh của vương triều trước trời đất và nhân dân. Điện được xây dựng trên núi Nùng - vị trí được coi là trung tâm địa lý và phong thủy của kinh thành Thăng Long. Đây cũng chính là nơi từng tồn tại các cung điện quan trọng của các triều đại trước như điện Càn Nguyên thời Lý và điện Thiên An thời Trần.

Trong suốt thời Lê sơ và Lê Trung Hưng, Điện Kính Thiên là nơi diễn ra hầu hết các nghi lễ quan trọng của triều đình. Tại đây, các vị Hoàng đế tổ chức lễ đăng quang, thiết đại triều, tiếp đón sứ thần nước ngoài, ban bố các chiếu chỉ quan trọng, phong tước cho các đại thần và bàn bạc những vấn đề liên quan đến chính trị, quân sự, ngoại giao của đất nước.

Không gian phía trước điện là sân Đại Triều, nơi các quan văn võ xếp hàng theo phẩm cấp để tham dự các buổi thiết triều. Từ Đoan Môn, con đường Ngự đạo dẫn thẳng tới Điện Kính Thiên tạo thành trục trung tâm của toàn bộ Hoàng thành Thăng Long.

Chính vì vậy, Điện Kính Thiên không đơn thuần là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối cao của quốc gia Đại Việt trong nhiều thế kỷ.

Ảnh, video: T.Lê