Trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Xã Thạnh Bình định hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch văn hóa cộng đồng, sinh thái đặc trưng.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tiên An, Tiên Lộc, Tiên Lập và Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình từng bước ổn định tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo diện mạo mới cho vùng quê phía tây nam TP Đà Nẵng.

Đánh thức tiềm năng di sản

Như đã nói ở bài trước, bên cạnh truyền thống lịch sử, Thạnh Bình còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa, danh thắng và cảnh quan có giá trị. Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Dương Đức Lin cho biết, địa phương hiện có 2 di tích quốc gia là Làng cổ Lộc Yên và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; 7 di tích, danh thắng cấp tỉnh cùng 8 địa điểm được kiểm kê. Trong đó, Làng cổ Lộc Yên hiện còn lưu giữ hệ thống 20 nhà cổ, với 8 ngôi nhà có niên đại hơn 100 năm, cùng giếng cổ, bờ đá, ngõ đá, vườn cây và không gian làng quê đặc trưng.

Hệ thống di sản còn được bổ trợ bởi các loại hình văn hóa dân gian như dân ca, bài chòi, múa sinh tiền, nghề truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và văn hóa của đồng bào Cor. Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V năm 2026 với chủ đề “Lộc Yên - Miền quê hạnh phúc” đã góp phần quảng bá những giá trị đặc trưng của làng cổ đến người dân và du khách. Làng cổ Lộc Yên có quá trình hình thành gắn với công cuộc khai hoang lập làng vào thế kỷ XV-XVI. Tại đây, người dân còn lưu giữ những ngôi nhà cổ có niên đại từ 80 đến 150 năm, với kiểu thức kết cấu là nhà lá mái và nhà rường cùng kiến trúc độc đáo, tinh xảo. Các ngôi nhà cổ Lộc Yên luôn được đánh giá là quần thể có giá trị cao về mặt kỹ xảo và mỹ thuật. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Lộc Yên vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt, đặc trưng của làng quê xứ Quảng.

“Với lợi thế nguồn tài nguyên du lịch sinh thái nổi trội, Lộc Yên - Thạnh Bình được xác định là một trong những điểm du lịch nằm trong vùng quy hoạch trọng điểm phát triển du lịch phía Tây của TP Đà Nẵng. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở nơi đây phải được đặt lên hàng đầu, trong đó Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên phải được chú trọng đúng mức” ông Dương Đức Lin chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, theo định hướng, Thạnh Bình sẽ phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa và trải nghiệm theo hướng xanh, bền vững; kết nối các di tích, cảnh quan, văn hóa đá, sản xuất nông nghiệp với đời sống cộng đồng. Đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu đón từ 50.000-60.000 lượt khách/năm, doanh thu du lịch khoảng 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho 150-200 lao động và hình thành 4-5 homestay.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng là “địa chỉ đỏ” để cán bộ và người dân trong và ngoài địa phương chọn trong các chuyến “về nguồn”.

Tạo chuyển biến từ cơ sở

Theo ông Dương Đức Lin, những năm qua, hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, điện chiếu sáng cùng các thiết chế văn hóa, thể thao được địa phương quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Trong 8 tháng năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 17 tỷ đồng, bằng 53,98% dự toán; tổng chi hơn 141 tỷ đồng, đạt 54,82%. Đến ngày 19-9, địa phương đã giải ngân hơn 27 tỷ đồng trong tổng số 44 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 61,91%.

Cùng với đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và cải cách hành chính được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương đã giải ngân hơn 1,5/2 tỷ đồng kinh phí dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đạt 75,8%. Từ ngày 19-7 đến 19-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 719 hồ sơ, trong đó có 683 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 664 hồ sơ, với 99,7% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, tỷ lệ số hóa đạt 100%. Những kết quả bước đầu cho thấy bộ máy chính quyền cơ sở đang từng bước thích ứng với phương thức vận hành mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình Trần Ngọc Tài cho biết, địa phương đã ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về khai thác, đầu tư, tôn tạo, phát huy các di tích, các danh thắng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030. Từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

“Phát triển du lịch không chỉ mở thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng gắn với bảo tồn bản sắc địa phương. Đặc biệt, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trong khu vườn rộng, mang đậm nét đặc trưng của nhà ở vùng trung du xứ Quảng. Nơi đây hiện lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và kỷ vật quý về cuộc đời, sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước đầu thế kỷ XX. Do đó địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, xem “địa chỉ đỏ” này là điểm nhấn để liên kết các di tích, thắng cảnh khác. Từng bước xây dựng hình ảnh Thạnh Bình là điểm đến du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái đặc trưng của khu vực phía tây nam TP Đà Nẵng” - ông Trần Ngọc Tài chia sẻ.

Từ những giá trị lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, Thạnh Bình đang từng bước tạo dựng những động lực mới cho phát triển. Bảo tồn di sản, chăm lo giáo dục, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển du lịch được địa phương triển khai song hành, hướng đến xây dựng một vùng quê giàu bản sắc, năng động và ngày càng phát triển.

Ngày 1-10-2026 đánh dấu 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đây không chỉ là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần yêu nước của cụ mà còn là cơ hội để Thạnh Bình tiếp tục phát huy những giá trị di sản, truyền thống hiếu học và tinh thần trách nhiệm với quê hương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.