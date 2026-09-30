Quảng Ninh mở rộng không gian du lịch, tăng giá trị điểm đến

Hệ sinh thái trải nghiệm giữ chân du khách

Buổi sớm ở Trà Cổ, biển mở ra một khoảng không rộng và khoáng đạt. Dải cát trắng chạy dài, những hàng phi lao đón gió, phía xa là đường chân trời xanh thẳm. Nhưng nếu chỉ đến Trà Cổ để tắm biển, hành trình ấy mới chỉ chạm vào một phần vẻ đẹp của vùng đất địa đầu Tổ quốc. Trà Cổ còn có mũi Sa Vĩ, nơi nét bút đầu tiên vẽ nên bản đồ Việt Nam, để mỗi người Việt đến đây lại nhớ về nguồn cội. Đi sâu hơn vào đời sống địa phương, du khách còn có thể bắt gặp một miền văn hóa biển được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó là đình Trà Cổ được khởi dựng từ năm 1461, một trong những di tích tiêu biểu của vùng đất này; Lễ hội đình Trà Cổ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đình được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đó cũng có thể là những món ngon khó cưỡng như bún cù kỳ, cà sáy quay, bún tôm, bánh ngải, hải sản tươi sống... Đó cũng có thể là trải nghiệm cùng ngư dân đi câu mực đêm, thả lưới bắt cá, cào vạng...

Không gian biển Trà Cổ, TP Quảng Ninh.

Một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến với Trà Cổ nói riêng, Móng Cái nói chung là vòng qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hay dạo qua các khu chợ truyền thống. Phường Móng Cái 1 hiện có 6 khu chợ truyền thống hoạt động nhộn nhịp. Trong chợ, tiếng Việt, tiếng Trung, người Việt Nam, người Trung Quốc đôi khi khiến du khách có những nhầm lẫn thú vị. Sự đan xen của những câu chuyện bên chén nước, hoạt động mua sắm, ẩm thực tạo cho vùng đất này những nét đặc trưng của một đô thị cửa khẩu.

Để giữ chân du khách, những năm qua, Móng Cái nói chung, Trà Cổ nói riêng mở rộng hệ sinh thái du lịch, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo sức bật mới cho Trà Cổ. Phường Móng Cái 1 hiện có 126 cơ sở lưu trú, 28 doanh nghiệp lữ hành, 4 cơ sở kinh doanh mua sắm và một nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Gần đây nhất, Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort được đưa vào vận hành theo mô hình “đa tiện ích-đa trải nghiệm”, kết nối không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi, khu cắm trại... Xu hướng này hướng tới nhóm khách có mức chi tiêu cao, tìm kiếm trải nghiệm trọn vẹn thay vì đơn thuần lưu trú. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 cho biết: “Địa phương xác định nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng và phát triển kinh tế ban đêm là những nhiệm vụ quan trọng để hướng tới một trung tâm du lịch biển chất lượng cao”.

Đầu tư hạ tầng, kéo dài hành trình, gia tăng giá trị

Những năm qua, Quảng Ninh đã tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông với mạng lưới kết nối đa phương thức gồm đường bộ, đường hàng không và đường thủy. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái... rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giúp hành trình đến Quảng Ninh thuận tiện hơn. Cùng với giao thông, hệ thống cơ sở lưu trú của tỉnh cũng phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 1.630 cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng và phân loại, với 44.241 phòng; trong đó có 115 tàu lưu trú với 2.033 phòng; 13 điểm mua sắm và 2 cơ sở vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Thành phố xác định chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; coi văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Với Quảng Ninh, yêu cầu ấy càng rõ khi địa phương đang đứng trước những định hướng phát triển mới. Kết luận số 20-KL/TW ngày 7-4-2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh xác định định hướng phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm, công nghiệp văn hóa; đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn. 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 4,21 triệu lượt, khách lưu trú khoảng 7,3 triệu lượt; tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Mục tiêu cả năm là 23 triệu lượt khách và tổng thu hơn 70.000 tỷ đồng.

Trong nỗ lực chung ấy, đầu tư hạ tầng du lịch ở Trà Cổ không đơn thuần là xây thêm nơi lưu trú. Đó là một bước đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, lấy hạ tầng làm nền tảng, lấy trải nghiệm làm trung tâm và hướng tới tạo ra giá trị cao hơn từ mỗi điểm đến. Đặt trong tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, Trà Cổ cũng đang hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng, thu hút du khách trong và ngoài nước, từng bước xây dựng một hệ sinh thái để du khách có thể ở lại lâu hơn, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.