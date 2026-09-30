Biến khát vọng thành hành động

Chọn đúng việc dân cần, làm đến nơi đến chốn

Tại Xã Trần Văn Thời, việc quán triệt Chỉ thị số 07 được cụ thể bằng yêu cầu đưa học tập, thực hành theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đặc điểm có cả hệ sinh thái mặn, ngọt, diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi thuỷ sản lớn, xã tập trung vào những việc sát với sinh kế người dân: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số theo hướng hiện đại, minh bạch.

Ðồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Ðảng uỷ Xã Trần Văn Thời, nhấn mạnh: “Học Bác phải bắt đầu từ việc gần dân, hiểu dân, nắm được người dân cần gì, địa phương vướng ở đâu để chọn đúng việc tập trung làm”. Từ yêu cầu đó, địa phương từng bước nâng giá trị sản phẩm, duy trì 3 sản phẩm OCOP 4 sao và 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ða dạng hoá sản xuất giúp người dân chủ động hơn trước những biến động của thời tiết, thị trường và điều kiện sản xuất.

Ngày 25/9, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, đại diện 3 văn phòng cấp tỉnh (Quốc hội, HÐND; Tỉnh uỷ và UBND tỉnh) ký quy chế phối hợp, cụ thể hoá tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại xã Vĩnh Thanh, yêu cầu thực hành được cụ thể hoá theo hướng phát huy vai trò cộng đồng, ứng dụng phương thức tuyên truyền phù hợp với người dân và thanh niên. Bên cạnh việc tổ chức học tập, triển khai chuyên đề năm 2026, Ðảng uỷ xã còn tạo lập các nhóm Zalo khu dân cư để người dân cùng nắm thông tin. Các mô hình Podcast “Tuổi trẻ Vĩnh Thanh học tập và làm theo Bác”, “Chung tay chia sẻ, lan toả những phong trào hay” được triển khai nhằm đưa nội dung học tập đến gần hơn với cộng đồng.

Ðồng chí Nguyễn Quốc Liêm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Vĩnh Thanh, cho biết, địa phương tiếp tục cụ thể hoá nghị quyết năm 2026 gắn với nghị quyết chuyên đề về học tập, thực hành theo Bác; lựa chọn các giải pháp sát thực tế, xác định rõ lộ trình thực hiện. Cùng với đó là tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giữ vững đoàn kết nội bộ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07 tiếp tục đặt ra yêu cầu khắc phục cách làm hình thức, thiếu chiều sâu, khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Theo đó, kiểm tra, đánh giá cũng phải chuyển trọng tâm: không dừng ở việc cấp uỷ có xây dựng kế hoạch, cán bộ có đăng ký nội dung hay không, mà phải nhìn vào phần việc đã hoàn thành, vấn đề của người dân đã được tháo gỡ đến đâu và hiệu quả thực tế ra sao. Ðó cũng là sự thay đổi trong cách đo kết quả học tập và thực hành theo Bác: lấy việc làm, sản phẩm và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm căn cứ đánh giá, thay cho việc dừng lại ở quy trình đăng ký và triển khai.

Đưa khát vọng phát triển vào từng phần việc

Theo đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, học tập, thực hành theo Bác trong giai đoạn mới phải gắn với khát vọng phát triển đất nước. Mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 không thể chỉ được nhìn từ tầm chiến lược, mà phải được chuyển thành ý chí hành động, trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cán bộ, từng ngành, từng địa phương.

Với Cà Mau, khát vọng phát triển phải được cụ thể hoá từ lợi thế và những yêu cầu mới đặt ra. Tỉnh đang cơ cấu lại ngành thuỷ sản, nâng giá trị nông nghiệp, phát triển kinh tế biển, năng lượng mới, công nghiệp chế biến, logistics; đồng thời đẩy nhanh các công trình hạ tầng kết nối như cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến giao thông ra Cảng Hòn Khoai, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau. Ðây không chỉ là những công trình hạ tầng, mà còn đòi hỏi đổi mới tư duy tổ chức thực hiện, nâng năng lực phối hợp và đề cao tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Thực hành theo Bác từ những việc thiết thực, chăm lo đời sống Nhân dân. (Trong ảnh: Ông Phạm Văn Hết, Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai (thứ hai từ phải sang) cùng các nhà hảo tâm thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cụ ông Trần Văn Bảnh có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật).

Trong sản xuất, yêu cầu ấy càng rõ nét. 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng thuỷ sản của tỉnh ước đạt 363.730 tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ; sản lượng lúa vượt 1,7 triệu tấn. Cà Mau đang triển khai Ðề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long; nhân rộng 5.000 ha sản xuất lúa theo mô hình liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, tiêu thụ lúa an toàn và lúa hữu cơ. Cùng với đó, tỉnh triển khai kế hoạch phát triển các ngành hàng tôm, cua, lúa gắn với kinh tế tập thể tại 64 xã, phường. Từ sản xuất đến thị trường, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng, mở rộng liên kết chuỗi và gia tăng phần giá trị giữ lại trong mỗi sản phẩm.

Cà Mau cũng đang chuyển từ tư duy khai thác lợi thế sang tạo thêm giá trị từ lợi thế. Với trên 424.000 ha nuôi thuỷ sản, tiềm năng lớn về kinh tế biển, năng lượng tái tạo và hệ thống hạ tầng kết nối đang được mở rộng, yêu cầu đặt ra là phải biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh, thành việc làm, thu nhập và nguồn lực mới cho địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhiều lần nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; yêu cầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng phải đúng chủ trương, pháp luật, giữ kỷ luật, kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên. Khi tư tưởng trở thành phương pháp, phương pháp trở thành hành động và hành động tạo ra kết quả cụ thể, học và thực hành theo Bác mới thực sự trở thành nếp làm việc, kỷ luật công vụ và văn hoá phục vụ Nhân dân.