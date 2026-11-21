Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Hẹn nhau khám phá “Sắc màu văn hóa Việt”

Nếu chưa biết bắt đầu hành trình từ đâu, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) là một lựa chọn đáng cân nhắc. Từ ngày 22-24/11, nơi đây diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Ảnh: Go2Joy.

Người dân có thể ghé những không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa, tìm hiểu về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, trò chơi giải trí và thử tự tay làm sản phẩm cùng nghệ nhân. Các chương trình nghệ thuật cũng được thay đổi theo từng ngày: Tối 22/11 giới thiệu hát bội, cải lương; ngày 23/11 là nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử; ngày 24/11 có chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

﻿Các hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị, độc đáo cho đông đảo khán giả. Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM

Đặc biệt, tối 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra lúc 19h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết nối với hai điểm cầu ở Bình Dương và Vũng Tàu. Khu vực phố đi bộ cũng là một trong những điểm có thể xem pháo hoa nghệ thuật trong đêm đặc biệt này.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, khu vực ngày hội còn được bố trí thành nhiều không gian trải nghiệm, giới thiệu các loại hình văn hóa và sản phẩm sáng tạo của TP.HCM. Người dân có thể dành thời gian khám phá các hoạt động gắn với điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, trò chơi giải trí và du lịch văn hóa; đồng thời tìm hiểu về các nghề truyền thống thông qua phần hướng dẫn, giao lưu cùng nghệ nhân. Đây cũng là dịp để những giá trị văn hóa quen thuộc được tiếp cận gần gũi hơn qua các hình thức tương tác trực tiếp.

Trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex: Chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D Mapping

Một hoạt động dành cho những bạn yêu thích công nghệ và hình ảnh trực quan là trình diễn 3D Mapping tại trụ sở UBND Thành phố (86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) và Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ). Chương trình tại trụ sở UBND Thành phố diễn ra từ ngày 21-24/11, trong khi phần trình chiếu tại Khách sạn Rex được tổ chức vào tối 24/11.

﻿Nguồn: Trạm Sài Gòn (@tramsaigon219).

Kết hợp hình ảnh chuyển động, âm thanh và hiệu ứng ánh sáng, hoạt động biến mặt tiền các công trình thành không gian trình diễn nghệ thuật, đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử đến gần công chúng bằng hình thức trực quan, hiện đại.

Hai địa điểm sẽ tổ chức biểu diễn 3D Mapping tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: Tổng hợp.

Công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi, Công viên Lam Sơn: Dạo quanh những triển lãm ngoài trời

Nếu thích vừa đi dạo vừa tìm hiểu văn hóa, cư dân TP.HCM có thể ghé các điểm triển lãm thuộc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Tại Công viên Chi Lăng, gần 100 hình ảnh giới thiệu tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM. Trên đường Đồng Khởi, 55 hình ảnh tập trung khắc họa di sản, lễ hội và sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo.

Nơi đây còn nổi tiếng là con đường nhiếp ảnh với hàng loạt các bức ảnh nghệ thuật được trưng bày dọc con đường. Nguồn: Thông tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cách đó không xa, Công viên Lam Sơn trưng bày 100 hình ảnh với chủ đề “Nam kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam”, tái hiện cuộc khởi nghĩa và tinh thần đấu tranh của quân dân Nam Bộ. Đối diện Công viên Chi Lăng còn có triển lãm 60 hình ảnh về các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Các triển lãm này kéo dài đến ngày 25/11, nên teen có thể tranh thủ ghé thăm trong dịp này.

Công viên Lê Văn Tám: Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế

Một điểm hẹn khác dành cho những người yêu thích hình ảnh là Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 3, diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám. Sự kiện có hơn 100 gian hàng giới thiệu thiết bị nhiếp ảnh, văn hóa in ấn, giáo dục, áo dài cùng các triển lãm ảnh trong nước và quốc tế.

﻿Lễ hội Nhiếp ảnh lần này quy tụ nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước tham dự với quy mô lớn cùng nhiều tác phẩm chất lượng. Ảnh: TTXVN.

Trong ngày 24/11, chương trình có tọa đàm về cách thực hiện ảnh bộ và mối liên hệ giữa nhiếp ảnh với Ngày Văn hóa Việt Nam vào buổi sáng; buổi chiều là hoạt động giới thiệu sách và sản phẩm của các đơn vị tham gia. Đây cũng là dịp để những người thuộc cộng đồng yêu nhiếp ảnh gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu thêm về lĩnh vực sáng tạo hình ảnh.

Đường sách Nguyễn Văn Bình: Hẹn hò cùng những trang sách Việt

Với những người yêu thích không gian nhẹ nhàng, Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng có chuỗi hoạt động mang chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, diễn ra từ ngày 18/11 đến 6/12. Chương trình gồm nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu và khuyến đọc.

﻿Đường sách Nguyễn Văn Bình từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân trong nước và du khách nước ngoài. Ảnh: Tổng hợp.

Trong đó, triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” giới thiệu hình ảnh về kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa địa phương. Đây là một lựa chọn phù hợp để teen vừa dạo phố sách, vừa khám phá những câu chuyện thân thuộc của thành phố qua góc nhìn nhiếp ảnh.

Dinh Độc Lập: Tham quan miễn phí trong ngày 24/11

Nếu muốn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, hòa mình vào không gian của những năm 1975, người dân có thể ghé Dinh Độc Lập. Theo Thông tư 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, địa điểm này nằm trong danh sách 13 điểm tham quan được miễn phí vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là dịp để khách tham quan có dịp khám phá công trình gắn với nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước mà không phải mua vé vào cửa.

Khép lại Ngày Văn hóa Việt Nam bằng màn pháo hoa

Nếu muốn kết thúc Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 bằng một hoạt động ngoài trời, người dân có thể theo dõi màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp từ 21h đến 21h15. TP.HCM công bố 3 địa điểm tổ chức gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên và phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), cùng Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Người dân nên theo dõi thông báo của thành phố về phân luồng giao thông và chọn địa điểm phù hợp để di chuyển.

﻿Nguồn: Rong Chơi Sài Gòn (@rongchoisaigon.vn).