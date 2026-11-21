Ông Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và xã Đức An tham dự

Tham dự có ông Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương lân cận cùng đông đảo bà con Nhân dân xã Đức An.

Lãnh đạo tỉnh và các địa phương lân cận cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Đức An tham dự

Lãnh đạo xã Đức An và đông đảo bà con Nhân dân đến tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đức An nhấn mạnh, văn hóa được gìn giữ từ những điều gần gũi trong cuộc sống, từ tiếng nói của ông bà, điệu múa, nhịp chiêng đến những dịp bà con cùng gặp gỡ, sum họp. Những giá trị bình dị ấy qua nhiều thế hệ đã làm nên bản sắc mỗi dân tộc, vun đắp tình cảm gia đình, bon làng và quê hương.

Ông Võ Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đức An mong muốn Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông sẽ trở thành địa điểm sinh hoạt thường xuyên, nơi bà con gặp gỡ, lưu giữ những giá trị văn hóa...

Đức An hiện có 23 dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy việc bảo tồn, phát huy những nét văn hóa đặc trưng không chỉ có ý nghĩa đối với từng cộng đồng mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông

Chủ tịch UBND xã Đức An mong muốn Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông sẽ trở thành địa điểm sinh hoạt thường xuyên, nơi bà con gặp gỡ, lưu giữ những giá trị văn hóa, để con cháu được nghe kể về truyền thống, học đánh chiêng, múa xoang và hiểu hơn về phong tục của dân tộc mình.

Văn nghệ chào mừng đậm nét văn hóa dân tộc M'nông

Đồng thời, các già làng, nghệ nhân tiếp tục truyền dạy văn hóa. Mỗi gia đình quan tâm khuyến khích thế hệ trẻ tham gia hoạt động cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào về cội nguồn. Ông Tuấn khẳng định, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng đời sống văn minh, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Hội thi ẩm thực được tổ chức ngay tại khuôn viên Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông với nhiều món ăn đặc sắc

Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông tại bon Đắk N’Drung được đầu tư xây dựng gồm nhà sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phụ trợ, tạo không gian lưu giữ, giới thiệu, thực hành các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống bà con.

Các đại biểu trao giải cho các đội đạt giải tại các cuộc thi trò chơi dân gian

Công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, địa phương chú trọng sưu tầm hiện vật, trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động truyền thống; bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng trong trao truyền phong tục, tập quán cho thế hệ trẻ.

Kéo co là môn thi đấu được nhiều bà con đến xem, cổ vũ

Sau nghi thức khánh thành, bà con cùng hòa mình vào không gian phục dựng Lễ hội sum họp cộng đồng của người M’nông. Trong âm vang tiếng chiêng, già làng và các nghệ nhân thực hiện nghi thức cúng, dâng lễ vật, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi, gia đình ấm no, con cháu chăm ngoan.

Nghi lễ sum họp cộng đồng được chuẩn bị chu đáo

Những lời khấn, nhịp chiêng và điệu múa truyền thống tái hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng, thể hiện lòng biết ơn, tinh thần hướng về cội nguồn và sự gắn kết giữa các thành viên trong bon. Lễ sum họp cũng là dịp để các thế hệ cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, góp phần gìn giữ phong tục và vun đắp tình đoàn kết cộng đồng.

Lễ sum họp cũng là dịp để các thế hệ cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, góp phần gìn giữ phong tục và vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Sự kiện khánh thành Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông và phục dựng Lễ hội sum họp cộng đồng là dấu mốc ý nghĩa trong đời sống văn hóa của xã Đức An, góp phần tạo nền tảng để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng trong quá trình xây dựng quê hương phát triển.