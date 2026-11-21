Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, diễn ra vào 20h00 ngày 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới,” Festival dự kiến có quy mô 350 gian hàng, gồm các không gian trưng bày, giới thiệu ngành hàng tôm, sản phẩm OCOP, việc làm và ẩm thực.