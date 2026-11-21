Các cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt niêm yết giá công khai tại cửa hàng và trên các nền tảng số

Những ngày này, các hàng kinh doanh đặc sản ở khu vực Đà Lạt trở nên nhộn nhịp. Xác định nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao trong dịp Festival Hoa, nhiều cơ sở đã chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tại một cơ sở kinh doanh đặc sản trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, anh Lê Minh Hiếu đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, bảo đảm các mặt hàng luôn sẵn có, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.

Cùng với việc chủ động nguồn cung, cơ sở này chú trọng niêm yết giá công khai tại cửa hàng và trên các nền tảng số, giúp khách hàng thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm. Theo anh Hiếu, việc giữ ổn định giá bán không chỉ thể hiện trách nhiệm của người kinh doanh mà còn là cách xây dựng uy tín, tạo niềm tin với khách hàng.

Anh Hiếu chia sẻ: “Festival Hoa là dịp lượng khách đến Đà Lạt tăng cao, cũng là cơ hội để giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Vì vậy, cửa hàng luôn chú trọng lựa chọn nguồn hàng có chất lượng, bảo đảm số lượng phục vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội”.

Theo bà Uyên, việc các cửa hàng giữ giá ổn định là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành cùng ngành du lịch

Festival Hoa Đà Lạt đang bước vào những ngày cuối cùng chuẩn bị, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và mua sắm tại Đà Lạt đã bắt đầu tăng. Những sản phẩm mang hương vị đặc trưng như trà, cà phê, mứt, hồng treo gió, rau, củ sấy... tiếp tục là lựa chọn được nhiều người yêu thích để thưởng thức hoặc mua làm quà cho người thân, bạn bè.

Bà Võ Thị Kim Uyên, phường Xuân Trường - Đà Lạt cho rằng, việc các cửa hàng giữ giá ổn định là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành cùng ngành du lịch. Bên cạnh niêm yết công khai giá, cửa hàng cũng thực hiện chính sách đổi trả, tư vấn sản phẩm rõ ràng cho du khách.

“Chúng tôi hi vọng người mua sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi lựa chọn sản phẩm, không phải lo lắng về tình trạng giá cả thay đổi so với ngày thường”, bà Uyên cho hay.

Các cơ sở sản xuất hồng treo gió tích cực chuẩn bị hàng cho mùa lễ hội. (Ảnh: Đặng Hiền)

Với nhiều du khách, việc mua được những món đặc sản đúng giá, bảo đảm chất lượng là một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm du lịch trọn vẹn. Bởi bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, những mùa hoa rực rỡ, sự thân thiện, minh bạch trong hoạt động kinh doanh cũng góp phần để lại ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Đà Lạt.

Khi đi du lịch, nếu được mua sắm trong môi trường thoải mái, không có cảm giác bị nói thách hay tăng giá thì chuyến đi sẽ vui vẻ và trọn vẹn hơn. Đây cũng là lý do khiến tôi muốn quay lại Đà Lạt trong những lần tiếp theo. Chị Nguyễn Phương Uyên, du khách TP Hồ Chí Minh

Theo dự báo, dịp Festival Hoa năm nay sẽ có một lượng khách lớn tới khu vực Đà Lạt và các vùng phụ cận, kéo theo nhu cầu mua sắm các mặt hàng đặc sản. Đây là cơ hội để các cơ sở kinh doanh gia tăng doanh thu, quảng bá sản phẩm địa phương.

Việc các cửa hàng chủ động cam kết không tăng giá, thực hiện niêm yết giá rõ ràng sẽ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt chủ trương này còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Lâm Đồng giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.