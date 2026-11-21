Khát vọng vươn lên

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 tại TPHCM và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên (VĐV) tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 người tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đã hoàn chỉnh từ đêm tổng duyệt 19-11. Ảnh: QUỐC HÙNG

Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thể thao của các địa phương, ngành. Đây cũng là cơ hội phát hiện những gương mặt xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến các đấu trường khu vực và quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, lễ khai mạc năm nay được tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, tận dụng không gian mặt nước và cảnh quan đô thị thay vì sân vận động như cách tổ chức quen thuộc. Với TPHCM, đây còn là dịp giới thiệu hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, gắn với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và VĐV, được chia thành 2 chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Chương đầu tiên lấy hình tượng dòng sông làm mạch cảm xúc, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.

6 cảnh diễn gồm “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi” khắc họa chiều sâu lịch sử, văn hóa cùng sức sống của TPHCM. Hình ảnh những dòng sông gặp nhau cũng gợi lên sự giao thoa giữa các vùng miền, nơi những giá trị riêng cùng hội tụ, tạo nên sức mạnh chung. Tinh thần ấy được kết nối với thể thao, khi các VĐV từ khắp mọi miền đất nước gặp gỡ, tranh tài và cùng hướng đến những mục tiêu mới.

Ở chương II, hình tượng Thánh Gióng được lựa chọn làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. “Vươn vai Phù Đổng” mang đến không khí trẻ trung, mạnh mẽ, gắn với hành trình trưởng thành của VĐV từ thể thao học đường, phong trào đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với các môn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn, patin... sẽ góp mặt trong những màn trình diễn được dàn dựng riêng. Âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại cũng được sử dụng để tăng hiệu quả thị giác, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật và thể thao.

Rước đuốc qua những địa danh lịch sử

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa truyền thống xuất phát từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, đi qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Với cách dàn dựng trên không gian sông nước, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là dịp để TPHCM giới thiệu diện mạo đô thị hiện đại, đồng thời kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người thành phố. Với thể thao Việt Nam, Đại hội là nơi các VĐV thể hiện thành quả huấn luyện, khát vọng thi đấu và quyết tâm hướng đến những đỉnh cao mới.

Tham gia hành trình có 21 VĐV tiêu biểu, cùng hơn 100 VĐV thể thao dưới nước. Đoàn rước còn có thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước và các đội hình biểu diễn Flyboard, dù lượn. Sự kết hợp giữa mặt nước và không gian trên cao tạo nên màn trình diễn mang màu sắc thể thao, nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 người tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đã hoàn chỉnh từ đêm tổng duyệt ngày 19-11. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việc đưa nghi thức rước đuốc lên sông Sài Gòn tạo nên cách thể hiện khác biệt so với không gian tổ chức truyền thống tại các sân vận động. Hành trình đi qua những địa danh gắn với lịch sử thành phố, đồng thời giới thiệu cảnh quan đô thị ven sông đang ngày càng đổi mới. Ngọn lửa được tiếp nối qua các VĐV cũng gửi gắm tinh thần đoàn kết, kế thừa và khát vọng chinh phục những đỉnh cao.

Khi đoàn rước đuốc về đến sân khấu chính, nghi thức thắp sáng đài lửa sẽ chính thức mở màn Đại hội. Đây là biểu tượng của ý chí vượt khó, tinh thần thi đấu và sự tiếp nối giữa các thế hệ VĐV.

Bên cạnh đó, lễ khai mạc còn có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và ngành Công an, Quân đội. Các nghi thức rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của VĐV và trọng tài cũng được thực hiện trang trọng.