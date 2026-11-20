Biển Quy Nhơn là điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: TC

Từ những điểm đến riêng lẻ đến hành trình biển - cao nguyên

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón khoảng 14,3 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế tăng 80,2%, khách nội địa tăng 24%. Tổng thu du lịch đạt 31.310 tỷ đồng, tăng 24%. Đây là những kết quả tích cực trong năm tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Tuy nhiên, điều Gia Lai hướng đến sau sự kiện quy mô quốc gia không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà còn thay đổi cách tổ chức và khai thác sản phẩm du lịch. Thay vì giới thiệu Quy Nhơn như một điểm nghỉ dưỡng biển, Pleiku như một điểm đến khám phá cao nguyên, địa phương muốn kết nối hai không gian thành một hành trình có nhiều lớp trải nghiệm.

Du khách có thể bắt đầu bằng những ngày nghỉ dưỡng tại Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, sau đó di chuyển lên cao nguyên để khám phá Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya và đời sống văn hóa của cộng đồng bản địa. Đây cũng là tinh thần của thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”: biển và cao nguyên không còn là hai sản phẩm độc lập mà có thể bổ trợ cho nhau, giúp chuyến đi dài ngày trở nên phong phú hơn.

Định hướng này được cụ thể hóa qua 4 nhóm sản phẩm chủ lực gồm du lịch liên thông biển - cao nguyên; du lịch di sản, lịch sử; du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa.

Trong đó, nhóm sản phẩm di sản mở ra hướng khai thác có chiều sâu. Từ hệ thống tháp Chăm, di tích Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định đến Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật tuồng và bài chòi, Gia Lai có điều kiện kết hợp cảnh quan với những câu chuyện lịch sử, văn hóa đặc trưng.

Ở không gian cao nguyên, du khách có thể tìm hiểu đời sống của đồng bào Jrai, Ba Na, thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng và khám phá những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây là phần trải nghiệm tạo nên sự khác biệt so với những chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần.

Một tuần trải nghiệm và bài toán kết nối

Nếu thiết kế thành hành trình 7 ngày, Gia Lai có thể đưa du khách đi qua nhiều không gian khác nhau mà không phải lặp lại một kiểu trải nghiệm.

Những ngày đầu có thể dành cho Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió và Hòn Khô, với các hoạt động nghỉ dưỡng, khám phá biển đảo, thưởng thức hải sản và tìm hiểu đời sống làng chài. Tiếp đó, hành trình mở rộng sang các di tích Tây Sơn, hệ thống tháp Chăm và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Định.

Khi lên Pleiku, nhịp độ chuyến đi thay đổi. Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, những cánh rừng và không gian sinh thái của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Du khách cũng có thể tìm hiểu văn hóa Jrai, Ba Na, tham gia các hoạt động cộng đồng và thưởng thức không gian cồng chiêng.

Cách tổ chức này giúp địa phương khai thác đồng thời tài nguyên biển đảo, rừng, núi, sông hồ và nông nghiệp. Tuy nhiên, để một hành trình như vậy trở thành sản phẩm thương mại thường xuyên, yếu tố quyết định vẫn là giao thông và khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp lữ hành.

Gia Lai hiện có hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt phục vụ kết nối. Đây là lợi thế để mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến, song việc tổ chức các tuyến vận chuyển thuận tiện giữa khu vực duyên hải và cao nguyên vẫn cần được chú trọng.

Một động thái cụ thể nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế là chính sách hỗ trợ các chuyến bay thuê bao (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát. Theo Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 30.9.2026, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Phù Cát.

Chính sách này không áp dụng đại trà. Doanh nghiệp phải hạch toán độc lập, có trụ sở chính tại Gia Lai, trực tiếp tổ chức hoặc liên kết đưa khách quốc tế đến tỉnh; đồng thời có chương trình du lịch cụ thể, hợp đồng lưu trú và sử dụng các dịch vụ du lịch địa phương. Công suất khai thác phải đạt tối thiểu 50% tổng số ghế thương mại trong 6 tháng đầu và 70% từ tháng thứ 7. Doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các quy định về an toàn hàng không và có kế hoạch quảng bá điểm đến Gia Lai.

Bên cạnh hỗ trợ khai thác chuyến bay, nghị quyết còn quy định hỗ trợ truyền thông, xúc tiến quảng bá và 50% phí tham quan tại 5 điểm gồm Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung và thắng cảnh Biển Hồ. Khoản hỗ trợ phí tham quan được thực hiện theo điều kiện của chính sách, không phải chương trình giảm vé áp dụng cho mọi du khách quốc tế...

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 24.10.2026, xây dựng phương án phối hợp đón, phục vụ và tiễn khách quốc tế qua các chuyến bay charter.

Sau sự kiện lớn, giữ chân khách bằng sản phẩm thực chất

Một trong những thách thức của du lịch sau các sự kiện quy mô quốc gia là duy trì sức hút khi hiệu ứng truyền thông ban đầu giảm dần. Với Gia Lai, việc tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội và giải trí được xem là cách tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Festival Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya có thể trở thành những điểm nhấn theo mùa. Bên cạnh đó, hoạt động đưa cồng chiêng xuống phố vào tối thứ 7 hằng tuần và tổ chức đại nhạc hội quy mô lớn mỗi quý hướng đến việc tạo thêm sản phẩm giải trí, kéo dài thời gian hoạt động du lịch về đêm.

Tính đến tháng 11.2026, Gia Lai đã thu hút 261 dự án du lịch và hạ tầng, đạt hơn 153% kế hoạch. Trong số các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển có Đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Ghềnh Ráng - Vũng Chua, khu đô thị du lịch An Quang (Đề Gi) và khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Biển Hồ.

Theo định hướng phát triển, Gia Lai xác định du lịch là một trong 5 trụ cột kinh tế giai đoạn 2025 - 2030. Vì vậy, sau Năm Du lịch quốc gia 2026, câu chuyện Gia Lai muốn kể không dừng ở sự kết hợp giữa biển xanh và đại ngàn. Đó còn là hành trình kết nối nhiều lớp tài nguyên, từ thiên nhiên, lịch sử đến văn hóa cộng đồng, trong một không gian du lịch thống nhất.