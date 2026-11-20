Khách tham quan thư viện thiên nhiên có thể mượn hàng nghìn cuốn sách cũng như bộ dụng cụ khám phá thiên nhiên.

Thay vì chỉ mượn sách, người dân tại Mỹ giờ đây có thể đến thư viện để chuẩn bị đồ cho một chuyến cắm trại, quan sát chim hay tìm hiểu các loài động vật hoang dã.

Đây là trải nghiệm mà Anythink Nature Library, thư viện thiên nhiên công cộng đầu tiên tại Mỹ, mang đến kể từ khi mở cửa vào tháng 8 tại thành phố Thornton, bang Colorado, People đưa tin.

Bên cạnh hàng nghìn đầu sách, thư viện cho mượn miễn phí hơn 650 thiết bị và dụng cụ phục vụ hoạt động ngoài trời, từ lều trại, ống nhòm, võng, ủng đi tuyết đến dụng cụ làm vườn và camera quan sát động vật hoang dã, theo Outside.

“Có rất nhiều rào cản khiến người dân khó tiếp cận với thiên nhiên”, Mark Fink, giám đốc điều hành của hệ thống thư viện công cộng Anythink Libraries tại hạt Adams, bang Colorado - đơn vị xây dựng và vận hành thư viện thiên nhiên đầu tiên ở Mỹ - nói.

“Chúng tôi muốn mọi người tìm hiểu về các loài chim, thực vật và nhận ra rằng không nhất thiết phải có một chuyến cắm trại kéo dài 3 ngày trên núi mới có thể trải nghiệm thiên nhiên”, ông chia sẻ với Guardian.

Một số vị khách đầu tiên đến thư viện.

Tái định nghĩa về thư viện

Thư viện nằm trên khu đất rộng 6 ha, gồm 10 khu vườn mô phỏng các hệ sinh thái khác nhau, từ vườn sa mạc, vườn thực vật bản địa đến vườn thu hút loài thụ phấn.

Thư viện cũng tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí cho người dân tham gia hoạt động quan sát chim, làm vườn và đi bộ đường dài.

“Chúng tôi đang tìm cách vượt ra khỏi khuôn khổ hoạt động truyền thống của ngành thư viện”, Fink cho biết. “Điều quan trọng là cộng đồng cần gì? ... Đó là cách các thư viện có thể suy nghĩ lại về việc cung cấp mọi loại dịch vụ. Thư viện không nhất thiết chỉ có những cuốn sách xếp trên kệ”.

Paula Jensen (64 tuổi) biết đến thư viện qua Facebook và quyết định đưa mẹ là bà Jeanette đến đây.

Paula Jensen, ở giữa bên phải, nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên thư viện.

“Ở tuổi 88, mẹ tôi khó có thể lên núi để hòa mình vào thiên nhiên. Mẹ vẫn khá tự lập, nhưng phần lớn thời gian phải ở nhà khi tôi đi làm”, bà nói.

Bên ngoài tòa nhà là khu vườn đá yên bình, nơi bà Jeanette thong thả đi dạo. Hai mẹ con sau đó dừng chân bên khu vui chơi với bùn đất, ngắm nhìn những đứa trẻ chạy nhảy và nặn bánh từ bùn.

Vốn yêu thích đọc sách và giải câu đố, bà Jeanette còn thích thú khi biết thư viện cho mượn cả trò chơi xếp hình bằng gỗ và sách của nhà văn Danielle Steel.

“Bà nói với tôi rằng những thứ đó chắc phải đắt lắm. Tôi đáp: ‘Mẹ ơi, đây là thư viện mà’”, Jensen kể lại. “Tòa nhà rất ấn tượng và mẹ tôi gần như không thể tin rằng mọi thứ đều miễn phí. Điều đó khiến bà rất vui vẻ”.

Kết nối với thiên nhiên

Với Anna Amici (36 tuổi), chuyến thăm cùng chồng và con gái Asha (2 tuổi), mang ý nghĩa khác. Là nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực giáo dục, Amici muốn con gái lớn lên với tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Tại thư viện, Asha thích thú trèo lên những tảng đá lớn và chơi trong khu vực bùn đất.

“Con gái tôi có thể tương tác trực tiếp với thiên nhiên theo những cách mà con bé không thể làm được khi chúng tôi đến những nơi khác. Hơn nữa, sau một tuần làm việc căng thẳng, tôi cũng muốn được ra ngoài, lắng nghe tiếng chim hót và chạm tay vào cỏ cây”, cô chia sẻ.

Trẻ em chạy nhảy trong khu vui chơi bùn đất.

Amici có kế hoạch thay thảm cỏ trong vườn nhà - vốn đã chết khô sau mùa hè - bằng các loại cây có thể thu hút loài thụ phấn. Vì vậy, cô tới thư viện mượn bộ dụng cụ làm vườn cùng một vài cuốn sách hướng dẫn nhận diện chim.

“Nhà tôi ở gần một hồ nước, nơi các loài chim từ vùng núi Rocky thường ghé đến. Nếu học cách nhận diện chúng, tôi có thể dạy Asha tên của từng loài”, cô cho hay. “Lần tới đến thư viện, tôi muốn mượn bộ dụng cụ quan sát bầu trời đêm để đưa Asha lên núi, cùng con ngắm các vì sao”.

Khuyến khích khám phá

Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia Mỹ (NRPA) cho thấy trẻ em dành chưa đến 10 phút mỗi ngày để vui chơi tự do ngoài trời, trong khi thời gian tiếp xúc với màn hình điện tử lên tới hơn 7 giờ.

Bên cạnh nhiều không gian vui chơi cả trong nhà lẫn ngoài trời, các chương trình hoạt động tại thư viện thiên nhiên này cũng hướng đến mục tiêu giảm thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình điện tử.

Nataliya Zasadko (40 tuổi), nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung, đánh giá cao ý tưởng cho mượn thiết bị cắm trại. Theo cô, thiết bị cắm trại có thể rất đắt đỏ và nhiều người không biết liệu mình có thực sự muốn đầu tư mua chúng hay không.

Cùng con trai Marko (7 tuổi), họ đã mượn máy ảnh có ống kính macro và thiết bị định vị GPS.

Marko chụp ảnh hoa bằng chiếc máy ảnh mượn từ thư viện.

“Chúng tôi sử dụng thiết bị này trong chuyến khám phá đường mòn trên núi cao Santa Fe Peak, nơi có phong cảnh rất đẹp”, cô kể lại. “Tôi không cần phải thuyết phục con trai đi cùng. Thằng bé hào hứng lên đường nhờ có thiết bị này. Con muốn dùng nó để lên kế hoạch lộ trình và hướng dẫn tôi”.

Theo Zasadko, nếu mua mới, thiết bị GPS có giá khoảng 300-400 USD, còn máy ảnh khoảng 500 USD. Việc được trải nghiệm mà không phải bỏ ra khoản tiền lớn giúp gia đình dễ dàng thử những hoạt động mới.

“Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi nhiều gia đình đang gặp khó khăn, tôi rất thích việc mọi người có thể đến thư viện, dành vài giờ tại đây và cùng chia sẻ những nguồn lực chung của cộng đồng”, cô nói. “Những nguồn lực ấy có thể giúp chúng ta xây dựng tương lai tốt đẹp hơn và học cách khám phá thiên nhiên rộng lớn”.

Minh An