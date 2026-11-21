Tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân đang góp phần làm đổi thay diện mạo các vùng quê Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Những miền quê đổi mới

Ở thôn Ka Ming, xã Di Linh, những con đường bê tông sạch, đẹp, hệ thống điện chiếu sáng và hàng cây xanh dọc các tuyến đường là kết quả từ quá trình chung tay xây dựng khu dân cư của người dân. Với 471 hộ, hơn 2.180 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Cơ Ho, nhiều năm qua, Ka Ming duy trì tinh thần đoàn kết, cùng phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Các tuyến đường chính và khu vực trung tâm các xã vùng Đam Rông sạch, đẹp, tạo diện mạo mới khang trang cho vùng nông thôn. (Ảnh: Chính Thành)

Năm 2000, Ka Ming là thôn văn hóa đầu tiên của huyện. Đến năm 2021, thôn tiếp tục được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư kiểu mẫu”. Hiện 100% đường giao thông trong khu dân cư được cứng hóa, các hộ đều sử dụng nước hợp vệ sinh và có điện chiếu sáng. Năm 2026, thôn có 459/471 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,45%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7%.

Đồng bào Cơ Ho ở Ka Ming duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và gắn kết cộng đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với khoảng 800 ha cà phê, hơn 152 ha lúa nước. Thu nhập bình quân ước đạt 85 triệu đồng/người/năm; toàn thôn còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Theo ông Tam Bou Hửu, Trưởng ban vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thôn Ka Ming, cùng với phát triển kinh tế, người dân luôn quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Từ sự chung tay của cộng đồng, nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. (Ảnh: Chính Thành)

Tiếng cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, tiếng nói và phong tục của người Cơ Ho vẫn được duy trì trong sinh hoạt cộng đồng, góp phần gắn kết các thế hệ.

Tinh thần chung sức còn thể hiện qua những việc làm cụ thể như trồng hơn 300 cây hoa dọc các tuyến đường, thu gom rác thải, chăm sóc cảnh quan. Những việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng được duy trì thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Nông nghiệp công nghệ cao từng bước mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Tại thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2, sự đồng lòng của người dân cũng đang tạo nên những chuyển biến rõ nét. Thôn có khoảng 5.000 nhân khẩu, 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%.

Đến nay, hơn 90% đường nội thôn, liên thôn, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa; hệ thống điện lưới phủ trên 99% địa bàn. Trong quá trình nâng cấp đường đến khu sản xuất, người dân đóng góp hơn 100 triệu đồng và ngày công lao động. Một số hộ còn tự nguyện hiến đất, góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng.

Những cây trồng cho hiệu quả kinh tế ổn định, thu nhập cao như sầu riêng, cà phê, tiêu, cây ăn quả,..mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Ông Bon Frang Y Wăn, người uy tín thôn Bằng Lăng cho biết, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập khu dân cư chính quyền, người dân cũng nhanh chóng ổn định sinh hoạt. Theo ông, điều đáng mừng là bà con ngày càng chủ động tham gia các công việc chung, không còn trông chờ hoàn toàn vào sự đầu tư của Nhà nước.

Đường sá khang trang, môi trường sạch, đẹp thì người dân được hưởng lợi trực tiếp. Do vậy khi được tuyên truyền, vận động và thấy rõ lợi ích, bà con đều tích cực đóng góp công sức, kinh phí để cùng xây dựng khu dân cư. Ông Bon Frang Y Wăn, người uy tín thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2

Cùng với cải thiện hạ tầng, người dân Bằng Lăng phát triển các mô hình trồng sầu riêng, cà phê, nuôi bò sinh sản và tái canh cà phê. Qua rà soát sơ bộ cuối năm 2026, thôn còn 20 hộ nghèo. Trong năm, người dân còn vận động 25 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và 24 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; đến ngày 10/11, hơn 90% người dân đã tham gia khám sức khỏe toàn dân.

Chung tay xây dựng cảnh quan, nếp sống văn minh

Không chỉ góp sức phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những phong trào bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống cộng đồng. Tại xã Đạ Huoai 3, nhiều mô hình thiết thực đang được người dân hưởng ứng, góp phần tạo diện mạo mới cho các khu dân cư.

Người dân thôn phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp từ cây ca cao, từng bước nâng cao thu nhập bên cạnh các cây trồng chủ lực khác. (Ảnh: Chính Thành)

Xã có 1.069 hộ, 6.593 nhân khẩu thuộc 19 dân tộc cùng sinh sống. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, địa phương còn 4 thôn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục vận động người dân tham gia các phong trào, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Nổi bật là phong trào “Ngày thứ Bảy vì môi trường” được tổ chức 11 đợt, thu hút hơn 3.500 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng mới và chăm sóc hơn 7.000 cây hoa Quỳnh Anh tại 4 thôn.

Mô hình “Thu gom rác thải tái chế, gây quỹ tiếp sức đến trường” cũng được triển khai ở cả 4 thôn. Rác thải tái chế được thu gom, phân loại để gây quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn. Cách làm này vừa góp phần giữ gìn môi trường, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với thế hệ trẻ.

Phong trào “Ngày thứ Bảy vì môi trường” thu hút đông đảo người dân các thôn trên địa bàn tỉnh tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm. (Ảnh: Chính Thành)

Bên cạnh đó, Đạ Huoai 3 vận động hơn 86,6 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo. 3 nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư trang thiết bị với tổng kinh phí 400 triệu đồng, tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu và tổ chức các hoạt động chung.

Từ những tuyến đường được vệ sinh thường xuyên, hàng hoa được chăm sóc đến việc phân loại rác tại mỗi gia đình, các phong trào ở Đạ Huoai 3 đang từng bước đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành nếp sinh hoạt trong cộng đồng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư đường sá, công trình mà còn bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, cách ứng xử và trách nhiệm của mỗi người đối với nơi mình sinh sống. Khi người dân cùng tham gia, những phong trào ở cơ sở có thêm điều kiện duy trì lâu dài, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan, phong trào đường hoa nông thôn còn gieo vào lòng người dân niềm tin, sự gắn bó và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: Chính Thành)

Nền tảng từ đại đoàn kết

Từ Ka Ming, Bằng Lăng đến Đạ Huoai 3, mỗi địa phương có cách làm riêng nhưng đều có điểm chung là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Người góp công làm đường, người tham gia bảo vệ môi trường, người chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau vượt khó. Những đóng góp ấy đang tạo nên nguồn lực quan trọng để các khu dân cư phát triển.

Tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân đang góp phần làm đổi thay diện mạo các vùng quê Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Ka Ming, xã Di Linh ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, ngày hội không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biểu dương những gia đình, cá nhân tiêu biểu mà còn là cơ hội để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao những phần quà nghĩa tình đến người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. (Ảnh: Chính Thành)

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sinh kế bền vững, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên và chăm lo đời sống văn hóa, xã hội.

Nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết trong xây dựng cộng đồng, những ý kiến chỉ đạo này cũng đặt ra yêu cầu để mỗi địa phương tiếp tục khơi dậy tinh thần tự quản, tự nguyện và trách nhiệm của người dân.

Đại đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh để người dân chung tay xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế mà còn là nền tảng để hình thành nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường và xây dựng những khu dân cư ngày càng khang trang, đáng sống. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Từ sự đồng lòng trong từng thôn xóm, tinh thần đại đoàn kết đang góp phần làm nên những miền quê Lâm Đồng ngày càng khang trang, văn minh và đáng sống.