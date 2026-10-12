Văn Hán thênh thang đường mới

Đến nay, toàn xã Văn Hán đã bê tông hóa được gần 194km trong tổng số hơn 296km đường giao thông, đạt tỷ lệ 65,5%.

Có được những con đường thênh thang ấy, ngoài sự đầu tư của Nhà nước là sự chung tay góp sức của nhân dân vùng ATK. Tại xóm Phả Lý, gia đình ông Nguyễn Đức Sen đã tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất chè và vườn đồi để mở đường liên xã Văn Hán - La Hiên.

Ông Sen bộc bạch: Trước đây đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào các khu sản xuất chè. Khi có chủ trương làm đường, gia đình tôi nhất trí hiến đất ngay, rồi vận động bà con cùng làm. Giờ đường rộng đẹp, ai cũng phấn khởi. Tinh thần hiến đất làm đường ấy đã lan tỏa rộng khắp xóm. Theo ông Nguyễn Trọng Vân, Trưởng xóm Phả Lý: Quá trình vận động người dân hiến đất mở đường tương đối thuận lợi bởi người dân đều hiểu lợi ích thiết thực mang lại khi có con đường mới.

Không riêng ở Phả Lý mà sự chung sức, đồng lòng của người dân ủng hộ các dự án cải tạo, sửa chữa, xây dựng các tuyến đường mới nhân rộng ra tất cả các xóm của xã Văn Hán. Đến nay, toàn xã đã bê tông được gần 194km trong tổng số hơn 296km đường giao thông, đạt tỷ lệ 65,5%. Từ những tuyến đường được mở rộng, hạ tầng nông thôn nơi đây tiếp tục được đầu tư theo đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Năm 2026, xóm Thịnh Đức được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm khang trang, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân.

Một trong những công trình được người dân quan tâm là nhà văn hoá cộng đồng ở khu dân cư. Sau khi sáp nhập 3 xóm, 358 hộ dân ở xóm Thịnh Đức khát khao một không gian sinh hoạt chung rộng rãi. Đầu năm 2026, mong mỏi ấy thành hiện thực khi nhà văn hóa xóm được đầu tư 3 tỷ đồng.

Đứng nhìn nhà văn hoá rộng hơn 220m2, được lắp wifi, camera hiện đại, với khuôn viên rộng rãi đủ sân bóng chuyền, sân cầu lông, ông Nguyễn Ngọc Cử, Bí thư Chi bộ xóm chia sẻ: Ngay khi có thông tin, người dân chủ động phát dọn mặt bằng để đơn vị thi công. Có nhà văn hóa khang trang, bà con vui mừng lắm, phong trào thể thao, văn nghệ từ đó cũng thêm phần sôi nổi.

Bên cạnh thiết chế văn hóa, bài toán đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục cũng được địa phương đặc biệt chú trọng sau quá trình sắp xếp lại các điểm trường. Tại Trường Tiểu học Văn Hán, một công trình mới với tổng kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng đang được chuẩn bị đầu tư.

Cô giáo Phạm Thị Hoài Châu, Hiệu trưởng nhà trường không giấu được niềm vui: Dự án nhà hai tầng với đầy đủ phòng chức năng, nhà hiệu bộ sắp tới sẽ là động lực lớn cho thầy trò dạy và học tốt hơn. Đặc biệt khi công trình này hoàn thành, trường sẽ thu gọn được một điểm trường lẻ, giảm bớt áp lực quản lý đáng kể.

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của xã Văn Hán đạt trên 43,48 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, địa phương đã giải ngân gần 27 tỷ đồng (đạt trên 60%), tập trung cho lĩnh vực giao thông, văn hóa, giáo dục và y tế. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Kim Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán cho biết: Nhờ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và sự đồng lòng của nhân dân, hạ tầng cơ sở của xã đã khang trang, sạch đẹp hơn rất nhiều. Năm 2027, xã quyết tâm về đích nông thôn mới và địa phương đang dốc sức để hiện thực hóa mục tiêu đó…