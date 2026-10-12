Hà Nội khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Hà Nội bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội với dự án tại Sóc Sơn. (Ảnh: CĐT)

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng tại ô đất ký hiệu NXH, thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn.

Dự án được triển khai trên diện tích 1.398m². Theo thiết kế, công trình gồm một khối nhà cao 15 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng tum, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 15.900m². Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 138 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 400 người, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai thi công từ quý IV/2026 đến quý I/2028, dự kiến đưa vào khai thác từ quý II/2028.

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ các quy định pháp luật, đáp ứng tiến độ đề ra.

Lãnh đạo địa phương đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, công tác xét duyệt, bố trí nhà ở xã hội sau khi công trình hoàn thành cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp cho người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.