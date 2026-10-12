Đối thoại tạo đồng thuận

Ngày 17/9, Đảng ủy xã Lợi Bác tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tại hội nghị, người dân thẳng thắn phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, đất đai, giao thông, thủy lợi và một số vấn đề dân sinh. Các ý kiến được lãnh đạo xã và bộ phận chuyên môn trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp trực tiếp; vấn đề cần kiểm tra, xác minh được tiếp thu, giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Người dân xã Na Dương trình bày kiến nghị tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân

Theo đồng chí Nông Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lợi Bác, đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền trực tiếp nắm bắt tình hình từ cơ sở, hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của người dân để có giải pháp phù hợp. Qua đó, người dân được cung cấp thông tin chính thống, hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, đồng thời có điều kiện trực tiếp trao đổi những vấn đề còn băn khoăn.

Không chỉ tổ chức đối thoại theo định kỳ, nhiều xã, phường còn lựa chọn những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của người dân để tổ chức gặp gỡ, trao đổi. Từ thực tiễn cơ sở, hình thức đối thoại ngày càng đa dạng, gắn với từng nhóm đối tượng và từng vấn đề cần tập trung giải quyết.

Tại xã Hữu Lũng, trong tháng 7 và tháng 8, lãnh đạo xã thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân phải di dời mộ để giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án. Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của mỗi gia đình. Vì vậy, việc trực tiếp gặp gỡ giúp chính quyền giải thích rõ chủ trương, chính sách, phương án thực hiện, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân.

Bà Nguyễn Hồng Thắm, thôn Phú Vị, xã Hữu Lũng chia sẻ: Ban đầu, gia đình còn băn khoăn vì đây là việc hệ trọng, liên quan đến phần mộ của người thân. Sau khi được chính quyền trực tiếp giải thích về chủ trương, chính sách và phương án thực hiện, gia đình hiểu rõ hơn và đồng thuận phối hợp di dời.

Tương tự, nhiều địa phương cũng chủ động tổ chức các cuộc đối thoại gắn với những vấn đề cụ thể. Đơn cử như: Đảng ủy xã Bằng Mạc tổ chức đối thoại với 64 hộ dân về phương án thiết kế tuyến đường giao thông Chợ Hoàng - Nà Mó; Đảng ủy xã Lộc Bình thực hiện đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Lộc Bình; Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ tổ chức 8 cuộc đối thoại, tuyên truyền trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Từ đầu năm 2026 đến nay, các xã, phường đã tổ chức hơn 50 cuộc đối thoại với người dân, tập trung vào các vấn đề như đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng... Các ý kiến chính đáng không dừng lại ở việc ghi nhận tại hội nghị mà được phân loại theo thẩm quyền; nội dung có thể giải quyết ngay được tập trung xử lý, vấn đề cần phối hợp được giao cơ quan liên quan, những nội dung cần thêm thời gian được xác định hướng và lộ trình giải quyết.

Qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin thực tiễn để điều chỉnh cách tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; người dân có cơ hội tham gia, giám sát, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống.

Trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, yêu cầu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân càng trở nên cấp thiết. Chủ động lắng nghe, kịp thời đối thoại và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của Nhân dân sẽ giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện, tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Khi đối thoại trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, sức dân được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển của địa phương.