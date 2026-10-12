Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển

Một góc Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Áp dụng cơ chế đặc thù của Quốc hội và Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt tháo gỡ nút thắt pháp lý, đưa các dự án tồn đọng triển khai trở lại. Tiêu biểu là việc tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills sau hơn một thập kỷ ngưng trệ, khẳng định quyết tâm giải phóng nguồn lực đất đai, tạo đà tăng trưởng cho thành phố.

Tập trung khơi thông nguồn lực đất đai

Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có hơn 2.000 dự án gặp vướng mắc, đến nay thành phố đã khơi thông gần 2.000 dự án (đạt gần 98%). Riêng các dự án, khu đất vướng mắc tương tự thuộc Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16, đến nay đã công bố 4 đợt với danh mục 356 dự án, khu đất; đồng thời phân công rõ trách nhiệm, lộ trình xử lý cho từng đơn vị và trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm từng nhóm vướng mắc.

Đà Nẵng đã hoàn thành điều chỉnh 206 trường hợp đất sản xuất, kinh doanh được cấp thời hạn lâu dài về thời hạn 50 năm, hoàn thành sớm nhiệm vụ theo kế hoạch. Đối với nhóm dự án đề xuất áp dụng Điều 12 Nghị quyết số 29, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 114 dự án; ban hành quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án và xem xét 4 dự án khác. Các cơ quan chức năng tiếp tục thẩm định, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, rà soát nghĩa vụ tài chính đối với các dự án còn lại. Kết quả này tạo cơ sở đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại phục vụ phát triển; đồng thời đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư tiếp tục tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm tiến độ.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills do Công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group là đơn vị phát triển dự án. Dự án có quy mô hơn 330ha, với tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên gần 15.500 tỷ đồng. Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, sau quá trình rà soát, thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án. Quyết định này tạo cơ sở để chủ đầu tư và các bên liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật.

Phát biểu ý kiến tại lễ tái khởi động dự án, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan trong quá trình triển khai, giải quyết các tồn tại của dự án, đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định: Việc tái khởi động dự án này là dấu mốc thiết thực, góp phần cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển tại Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung, với tinh thần xuyên suốt là kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những vấn đề tồn tại, vướng mắc trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nhìn nhận thực tế, bên cạnh những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chỉ riêng 9 tháng qua, Đà Nẵng cấp mới 66 dự án với tổng vốn 96.000 tỷ đồng. Đồng chí Phạm Gia Túc thẳng thắn chỉ rõ, nguyên nhân chủ quan đã làm phát sinh nhiều vướng mắc, khiến hàng loạt dự án ngưng trệ kéo dài. Sự đình trệ này gây lãng phí lớn về đất đai, vốn đầu tư, thời gian và kìm hãm đà phát triển của thành phố. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng không để những sai sót của chính quyền các cấp làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố. Đà Nẵng cần khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bứt phá, trở thành cực tăng trưởng của miền trung; đồng thời khẳng định Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thành phố khai thác thế mạnh.

Cụ thể hóa trách nhiệm từng địa phương, đơn vị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố Đà Nẵng cần khơi thông và đưa vào vận hành hiệu quả từng nguồn lực, từng dự án và từng cơ hội đầu tư. Thành phố cam kết đồng hành với doanh nghiệp, sự đồng hành ấy phải được đo bằng tiến độ công việc. Doanh nghiệp phải quyết tâm và quyết tâm ấy phải được thể hiện bằng kết quả triển khai thực tế. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là giải quyết công việc của một dự án mà quan trọng hơn là đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại nền kinh tế, tạo thêm việc làm, nguồn thu và động lực phát triển cho thành phố. Thành phố mong muốn việc tái khởi động Dự án Golden Hills sẽ trở thành một kết quả cụ thể của quá trình khơi thông nguồn lực, góp phần xây dựng khu vực tây bắc phát triển đồng bộ, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng quản trị KITA Group Nguyễn Duy Kiên nhìn nhận: Khi nút thắt cơ chế đã được tháo gỡ, trách nhiệm lớn nhất thuộc về doanh nghiệp. Đơn vị không bắt đầu lại từ đầu mà tiếp nối, hoàn thành những điều dở dang bằng tâm thế mới, biến cơ chế mở ra thành tiến độ, công trình và giá trị thực tế; cam kết sẽ tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm; đối với nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, phải kịp thời làm rõ nguyên nhân, điểm nghẽn và trách nhiệm để có giải pháp xử lý.

Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện các kiến nghị về kinh tế trong các kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố. Hiện nay, tỷ lệ thu hồi ngân sách nhà nước đối với các kiến nghị về kinh tế mới đạt 21%. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thực hiện, thiếu tinh thần trách nhiệm theo đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi kết quả thực hiện các kết luận thanh tra.

Quá trình tái khởi động các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài chính là thước đo thực tế cho sự thành công của các cơ chế, chính sách đặc thù mà Đà Nẵng đang áp dụng. Qua đó, Đà Nẵng có đòn bẩy vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, khẳng định vị thế cực tăng trưởng của khu vực miền trung.