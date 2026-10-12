Thu hồi 190 nhà chung cư tại chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh

Cụ thể, thu hồi nhà chung cư đối với 5 trường hợp đang sử dụng chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, phường Hòa Cường; 35 trường hợp đang sử dụng chung cư Thuận Phước, phường Hải Châu và 150 trường hợp đang sử dụng chung cư Hòa Minh, phường Thanh Khê. Việc thu hồi nhằm thực hiện di dời, giải tỏa, phá dỡ các chung cư không bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, đồng thời bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.

Các hộ dân có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà chung cư trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trong thời gian chưa được bố trí nhà ở tái định cư hoặc chưa hoàn thành thủ tục mua, thuê nhà ở theo phương án được phê duyệt, các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm tại dự án Ký túc xá phía tây và phía tây mở rộng (phường Hải Vân), hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí tự thuê chỗ ở theo quy định.

Các hộ dân cũng được xem xét hỗ trợ chi phí di chuyển, thuê chỗ ở tạm và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định của HĐND thành phố, UBND thành phố và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/10/2026.