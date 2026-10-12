4 sai lầm thiết kế nhà bếp vừa tốn kém vừa bất tiện

Nhà bếp không chỉ cần đẹp mà còn phải thuận tiện trong quá trình nấu nướng, vệ sinh và lưu trữ đồ dùng. Những sai lầm trong khâu thiết kế có thể khiến gia chủ tốn thêm chi phí sửa chữa và gặp nhiều bất tiện khi sử dụng.

Bố trí công năng thiếu khoa học

Một trong những sai lầm phổ biến trong thiết kế nhà bếp là sắp xếp bếp nấu, bồn rửa và tủ lạnh không hợp lý. Đây là ba khu vực được sử dụng thường xuyên, vì vậy khoảng cách giữa chúng cần được tính toán để hạn chế việc di chuyển qua lại khi sơ chế và nấu ăn.

Bố trí công năng thiếu khoa học là sai lầm phổ biến khi thiết kế bếp. (Ảnh: Snimay)

Nếu tủ lạnh đặt quá xa khu vực sơ chế, hoặc bồn rửa nằm cách xa bếp nấu, người sử dụng sẽ mất nhiều thời gian di chuyển. Ngược lại, bố trí các khu vực quá sát nhau cũng khiến mặt bàn chuẩn bị thực phẩm bị thu hẹp, gây khó khăn khi thao tác.

Vì vậy, nên xác định quy trình sử dụng bếp từ lấy thực phẩm, sơ chế đến nấu nướng trước khi lên bản vẽ.

Giấu thùng rác trong tủ

Đặt thùng rác bên trong tủ bếp giúp không gian trông gọn gàng, thẩm mỹ hơn nhưng có thể gây bất tiện khi sử dụng. Không gian kín, thiếu thông thoáng dễ khiến mùi rác tích tụ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Do đó, nếu không được bố trí và vệ sinh hợp lý, đây có thể trở thành một trong những chi tiết gây khó chịu nhất trong quá trình sử dụng bếp hằng ngày.

Thêm nữa, các vết bẩn từ túi rác có thể rò rỉ ra sàn tủ, tạo môi trường cho vi khuẩn và côn trùng trú ngụ trong khu vực chế biến thực phẩm.

Giấu máy hút mùi trong tủ

Thiết kế máy hút mùi âm tủ giúp không gian bếp trông liền mạch, gọn gàng hơn. Tuy nhiên, nếu không được tính toán kỹ ngay từ đầu, giải pháp này có thể gây ra những bất tiện trong quá trình sử dụng.

Giấu máy hút mùi trong tủ có thể gây bất tiện khi sử dụng. (Ảnh: Happynest)

Việc bố trí máy hút mùi trong khoang tủ không phù hợp có thể cản trở luồng hút, ảnh hưởng đến hiệu quả khử mùi và thoát khói. Bên cạnh đó, phần tủ dành cho thiết bị cũng làm giảm diện tích lưu trữ đồ dùng nhà bếp.

Do vậy, cần xác định kích thước, công suất và phương án lắp đặt máy hút mùi ngay từ giai đoạn thiết kế, bảo đảm thiết bị hoạt động hiệu quả mà vẫn tối ưu không gian sử dụng.

Dùng kệ mở thay tủ kín

Kệ mở giúp căn bếp trông thông thoáng, hiện đại và thuận tiện khi lấy đồ. Tuy nhiên, khu vực này dễ bám bụi, dầu mỡ và hơi nước trong quá trình nấu nướng, khiến việc vệ sinh trở nên mất thời gian.

Khi sử dụng hoàn toàn kệ mở, gia chủ sẽ phải lau dọn thường xuyên để giữ không gian sạch sẽ, ngăn nắp. Ngược lại, nếu không được sắp xếp hợp lý, các vật dụng trưng bày có thể khiến căn bếp trở nên lộn xộn, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

Giải pháp phù hợp là kết hợp tủ kín với kệ mở. Tủ kín nên dành cho những vật dụng ít sử dụng hoặc cần bảo quản sạch sẽ, trong khi kệ mở phù hợp để đặt các đồ dùng thường xuyên sử dụng, giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn.