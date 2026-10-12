Gỡ vướng nghẽn cảng cá gần 185 tỷ đồng

Thế nhưng sau nhiều năm, cảng vẫn chưa phát huy hiệu quả. Luồng ra vào, vùng quay đầu bị bồi lấp, nhiều hạng mục thiết yếu còn thiếu khiến tàu cá gặp khó khi cập cảng. Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến chi thêm 8 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa.

Cảng cá sông Trà Bồng nhiều năm hoạt động không hiệu quả.

Tàu cá khó vào cảng vì luồng cạn

Sau chuyến ra khơi kéo dài 19 ngày để đánh bắt hải sản, tàu cá QNg-95090TS chở theo 3 tấn mực trở về bờ. Tuy nhiên, thay vì cập Cảng cá sông Trà Bồng, tàu phải neo đậu tại khu vực lân cận. Ngư dân Mai Tấn Sửu (62 tuổi, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau mỗi chuyến biển, tàu của ông và nhiều tàu cá khác không thể đi vào Cảng cá sông Trà Bồng để neo đậu, cân bán hải sản do luồng lạch dẫn vào cảng bị cạn. Theo ông Sửu, tình trạng luồng lạch bị cạn đã kéo dài nhiều năm nhưng việc nạo vét chưa thực hiện được. Do đó, tàu cá sau khi đánh bắt trở về phải neo đậu ở những khu vực khác, chờ nước lớn mới có thể di chuyển. Việc này khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc đưa hải sản vào cảng cân, bán.

Làm dịch vụ hậu cần nghề cá, ông Lê Ngọc Yên (38 tuổi, xã Vạn Tường) cho biết, khu vực này có khá nhiều tàu thuyền hoạt động, tuy nhiên luồng lạch vào khu vực cảng hiện hẹp, cạn và bị bồi lắng cát. Vì vậy, các tàu cá trở về không thể vào neo đậu tại cảng mà phải tìm những vị trí khác có độ sâu và luồng rộng hơn để đảm bảo an toàn. Những tàu cá thường neo đậu gần khu vực cầu Trà Bồng, nơi luồng lạch rộng và độ sâu đảm bảo hơn. Tuy nhiên, vào mùa mưa, việc tàu thuyền phải neo đậu dọc sông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu xảy ra sự cố đứt dây neo hoặc hỏng thiết bị neo, dòng nước chảy mạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và con người. Theo ông Yên, tình trạng tàu cá mắc cạn tại khu vực này từng xảy ra, nhất là khi thủy triều xuống.

Cảng cá sông Trà Bồng được đầu tư trên diện tích khoảng 23ha trên địa bàn xã Vạn Tường, do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình có 2 cầu cảng dài 128m và 90m, kè bảo vệ bờ dài khoảng 1,4km, khu san lấp mặt bằng, vùng nước trước bến cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần nghề cá. Công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Tuy nhiên, sau thời gian khai thác, những bất cập dần lộ rõ. Luồng ra vào, vùng quay đầu bị bồi lấp. Nhiều hạng mục phục vụ hoạt động của cảng như nhà làm việc, nhà phân loại hải sản, hệ thống cấp điện, cấp nước, đệm va... vẫn thiếu. Trong khi đó, nhu cầu về một cảng cá hoạt động hiệu quả càng rõ khi lượng tàu trên địa bàn khá lớn. Xã Bình Sơn hiện có 255 tàu, gồm 229 tàu khai thác thủy sản và 26 tàu hậu cần dịch vụ. Xã Vạn Tường có 443 tàu, gồm 404 tàu khai thác thủy sản và 39 tàu hậu cần dịch vụ.

Quảng Ngãi dự kiến chi 8 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa Cảng cá sông Trà Bồng.

Chi thêm 8 tỷ đồng gỡ vướng

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa Cảng cá sông Trà Bồng. Theo đó, công trình sẽ được nạo vét luồng ra vào, vùng cập tàu; nâng cấp, cải tạo nhà làm việc; xây dựng nhà phân loại cá, hệ thống cấp điện, cấp nước, đệm va cùng các hạng mục thiết yếu khác. Tổng kinh phí dự kiến 8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong năm 2026-2027. Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi được giao tổ chức thực hiện. Việc đầu tư nhằm đưa Cảng cá sông Trà Bồng đáp ứng tiêu chí cảng cá loại III, đủ điều kiện hoạt động, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh và chia sẻ khó khăn với ngư dân 2 xã Vạn Tường và Bình Sơn. Đồng thời, việc cải thiện hạ tầng kỹ thuật cảng cá nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, an ninh trật tự và mỹ quan; qua đó tăng cường hiệu quả hoạt động khai thác và hậu cần nghề cá.

Dự án cũng hướng đến góp phần triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu; tăng cường kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, hướng đến xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc nâng cấp cảng nhằm bảo đảm tàu thuyền ra vào, tránh trú bão an toàn trong mùa mưa bão; phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành thủy sản của tỉnh; đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và công tác môi trường tại cảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh Quảng Ngãi.