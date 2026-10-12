Xây dựng Quân Chu thành đô thị đáng sống

Hệ thống giao thông Quân Chu hôm nay được xây dựng, chỉnh trang khang trang, hiện đại.

Với diện tích tự nhiên 79,38km2 và quy mô dân số trên 13.000 người, mục tiêu trở thành phường của Quân Chu đang đứng trước nhiều cơ hội đan xen thách thức. Xác định hạ tầng kỹ thuật là “chìa khóa vàng” mở đường cho phát triển, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã dồn toàn lực cho công tác quy hoạch, kiến thiết và chỉnh trang không gian sống.

Hệ thống giao thông được nâng cấp mở rộng; mạng lưới điện chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và các thiết chế văn hóa - thể thao đồng loạt được phủ kín. Điều đáng ghi nhận nhất chính là sức mạnh đồng thuận từ nhân dân. Hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp đã được bà con tự nguyện hiến tặng cùng hàng vạn ngày công lao động chung tay làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Song song với việc thay đổi diện mạo bên ngoài, nội lực kinh tế của Quân Chu cũng có chuyển biến rõ nét. Từ vùng sản xuất nông nghiệp manh mún, Quân Chu đã khai thác triệt để lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu dưới chân Tam Đảo để phát triển các vùng chè hữu cơ chất lượng cao, vùng cây ăn quả tập trung, đồng thời kích hoạt ngành dịch vụ và du lịch trải nghiệm.

Những nương chè được quy hoạch bài bản không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Các mô hình du lịch sinh thái, cắm trại và trải nghiệm văn hóa bản địa đang hình thành, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Nhờ định hướng đúng đắn, thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đã đạt trên 62 triệu đồng/người/năm. Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội ghi nhận bước tiến lớn khi tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,45% (năm 2023) xuống còn 1,42% vào năm 2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quân Chu đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Một đô thị trẻ không thể thiếu nền tảng quản trị văn minh, hiện đại. Tại Quân Chu, sự chuyển mình còn đến từ tư duy điều hành và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Bộ phận một cửa, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được nâng cấp, vận hành thông suốt theo mô hình số hóa.

Bà Trần Thị Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quân Chu, khẳng định: Để đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý đô thị hiện đại, chúng tôi tập trung chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cấp độ toàn trình. Tinh thần của đội ngũ cán bộ là lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân làm thước đo. Người dân khi đến làm thủ tục không chỉ thấy hạ tầng số tiện lợi mà còn cảm nhận rõ phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần dân của một chính quyền đô thị tương lai.

Đến thời điểm hiện tại, xã Quân Chu đã cơ bản đạt các tiêu chí thành lập phường theo quy định, từ cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị đến thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp...

Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu, nhấn mạnh: Việc cơ bản hoàn thành các tiêu chí thành lập phường là kết quả từ ý Đảng, lòng dân. Thời gian tới, Quân Chu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn còn lại, trong đó tập trung giữ vững không gian xanh sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên ven dãy Tam Đảo và thu hút đầu tư vào hạ tầng thương mại - dịch vụ. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một phường Quân Chu không chỉ hiện đại về hạ tầng mà còn là đô thị đáng sống, giàu bản sắc văn hóa vùng chè.