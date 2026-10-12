Chung cư từng có giá 8-12 triệu đồng/m2, nay rao bán tới 90 triệu

Khu đô thị Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 hình thành từ khá sớm, khi phía Tây Hà Nội chưa có mật độ dự án và dân cư đông như hiện nay. Mỹ Đình thời điểm đó có lợi thế về quỹ đất và quy hoạch đồng bộ.

Mỹ Đình 1 tập trung các khu nhà ở, chung cư được xây dựng qua nhiều giai đoạn. Trong đó có các tòa tái định cư, nhà ở cho cán bộ, bộ đội và một số dự án thương mại. Các tòa chung cư như A1, A3, B5, B6, C2, C3 và C4 được xây dựng từ đầu những năm 2000.

Khu vực này nằm gần các tuyến phố lớn như Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời có khả năng kết nối với hệ thống trường học, bệnh viện, khu thể thao và các dịch vụ thiết yếu.

Mỹ Đình 2 tập trung nhiều tòa chung cư thuộc các dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2002 và hoàn thành năm 2006, gồm các tòa chung cư cao từ 9-15 tầng. Theo quy hoạch được phê duyệt, khu vực này có các ô đất CT1, CT1A, CT2, CT3, CT4 và CT5 dành cho nhà ở cao tầng.

Các chung cư tại Mỹ Đình. Ảnh: D. Anh

Qua nhiều năm, hạ tầng, dịch vụ và quy mô dân cư tại Mỹ Đình ngày càng phát triển.

Các tuyến đường như Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ và Trần Hữu Dực trở thành những trục giao thông quan trọng, kết nối khu vực với nhiều nơi khác của Hà Nội.

Năm 2005, giá nhà tại Mỹ Đình khoảng 8-12 triệu đồng/m2. Đến năm 2007, giá căn hộ tăng lên khoảng 12-18 triệu đồng/m2, tùy dự án và vị trí. Năm 2008, giá căn hộ Mỹ Đình 1 được ghi nhận khoảng 17,5 triệu đồng/m2, còn Mỹ Đình 2 khoảng 19-20 triệu đồng/m2.

Chung cư cũ vẫn giữ giá cao

Mỹ Đình hiện không còn là khu vực mới ở phía Tây Hà Nội. Nhiều tòa chung cư đã trải qua hàng chục năm sử dụng. Tuy nhiên, lợi thế về vị trí và hệ thống tiện ích sẵn có vẫn giúp căn hộ tại đây duy trì mặt bằng giá cao.

Một số căn hộ cũ có diện tích rộng, phù hợp với nhu cầu của các gia đình đông người. Khu vực này nằm gần trường học, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, bệnh viện, cơ quan, văn phòng và nhiều tiện ích dịch vụ.

Các khu đô thị đã hình thành có hệ thống cây xanh, đường nội khu và cộng đồng cư dân ổn định. Đây là những yếu tố giúp căn hộ cũ tại khu vực duy trì sức hút trên thị trường thứ cấp.

Các tòa chung cư tại Mỹ Đình. Ảnh: D.Anh

Theo khảo sát giá rao bán trên thị trường, căn hộ tại Mỹ Đình 1 hiện có giá khoảng 50-85 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích, tầng, hướng và chất lượng nội thất.

Với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 60-88m2, giá rao bán phổ biến từ 5-6,8 tỷ đồng/căn. Một số căn diện tích nhỏ hơn hoặc vị trí kém thuận lợi có giá khoảng 4,5-5 tỷ đồng.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại Mỹ Đình 1 có diện tích phổ biến khoảng 95-130m2, giá rao bán khoảng 6,5-8,5 tỷ đồng/căn. Những căn góc diện tích lớn, có vị trí đẹp hoặc được đầu tư nội thất tốt có thể được chào giá 8,5-10 tỷ đồng.

Tại các tòa A1, A3, căn 2 phòng ngủ đang được rao bán khoảng 5,6-6,2 tỷ đồng/căn, tương đương 62-68 triệu đồng/m2. Căn 3 phòng ngủ có giá rao bán khoảng 6,2-8,5 tỷ đồng/căn, tương đương 56-63 triệu đồng/m2.

Tại Mỹ Đình 2, một số căn hộ được rao bán với giá lên tới 90 triệu đồng/m2. Các căn có vị trí đẹp, gần những tuyến phố lớn được chào bán trên 80 triệu đồng/m2.

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70-75m2 có giá rao bán phổ biến 5-6 tỷ đồng/căn. Với căn 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 83-105m2, giá rao bán phổ biến 5,8-7,5 tỷ đồng/căn.

Cụ thể, căn hộ 2-3 phòng ngủ tại CT1, diện tích khoảng 100m2, đang được chào bán 6,7-7,2 tỷ đồng/căn. Tại CT2, CT3, căn 2 phòng ngủ diện tích 70-75m2 có giá khoảng 5,2-5,8 tỷ đồng/căn.

Những căn diện tích trên 100m2 hoặc được đầu tư nội thất cao cấp có thể được chào giá từ 7,8 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng/căn.

Hiện chung cư Mỹ Đình phải cạnh tranh với nhiều dự án mới tại phía Tây Hà Nội, như Tây Mỗ, Đại Mỗ và An Khánh. Các dự án mới có thiết kế hiện đại, tiện ích đa dạng và nhiều lựa chọn về diện tích, giá bán. Tuổi đời công trình, chất lượng căn hộ và mức giá là những yếu tố người mua cần cân nhắc khi so sánh chung cư cũ với các dự án mới trong khu vực.