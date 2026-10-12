Diện mạo hiện đại của bến xe 120 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội vừa đi vào hoạt động

Bến xe khách Yên Sở nằm trên đường Vành đai 3, thuộc phường Yên Sở, Hà Nội, được đầu tư với tòa nhà trung tâm hình tròn, ba tầng nổi và một tầng hầm. Công trình vừa đi vào hoạt động hôm 10/10, kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu ở phía Nam Thủ đô.

Trước đó, đầu năm 2025, UBND TP Hà Nội quyết định cho Công ty CP Bến xe Thanh Trì thuê hơn 27.500 m² đất tại phường Yên Sở để triển khai dự án. Khu đất có thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/12/2066.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, được xây dựng nhằm bổ sung đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh, góp phần giảm tải cho Bến xe Giáp Bát và tổ chức lại hoạt động vận tải tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Công trình khởi công trong quý II/2025. Theo thiết kế, diện tích xây dựng khoảng 3.445 m², tổng diện tích sàn hơn 14.500 m², chiều cao 19,2 m. Bến xe gồm ba tầng nổi và một tầng hầm.

Tòa nhà trung tâm có hình tròn, diện tích khoảng 2.000 m². Công trình sử dụng nhiều vách kính, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian thông thoáng bên trong.

Tầng 1 được bố trí sảnh chờ, quầy bán vé và khu vực trưng bày. Hệ thống bảng điện tử cung cấp thông tin về chuyến xe, giờ xuất bến và cửa đón khách, hỗ trợ hành khách theo dõi lịch trình.

Tầng 2 dành cho khu ẩm thực và dịch vụ ăn nhanh. Trong giai đoạn đầu, dự kiến có 12 gian hàng hoạt động.

Sang giai đoạn tiếp theo, khu dịch vụ dự kiến mở rộng lên khoảng 45 gian hàng, với sức phục vụ từ 1.500 đến 2.000 chỗ ngồi.

Tầng 3 được bố trí các khu chức năng khác phục vụ hoạt động của bến xe.

Các khu vực dành cho xe buýt, taxi cũng được bố trí để hỗ trợ hoạt động đón, trả khách.

Nằm trên trục Vành đai 3, Bến xe Yên Sở cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và cách Bến xe Giáp Bát khoảng 5 km. Công trình có công suất thiết kế 800-1.000 lượt xe mỗi ngày. Bến xe khách Yên Sở đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần tổ chức lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh tại khu vực phía Nam Hà Nội. Hiệu quả giảm tải cho các bến xe hiện hữu sẽ phụ thuộc vào phương án phân bổ tuyến và tổ chức giao thông trong quá trình khai thác.