Vận động viên bi sắt của vùng đất sen hồng

“Có những buổi tập, tôi đứng hàng giờ trên sân chỉ để chỉnh lại cảm giác tay. Môn bi sắt không cho phép nóng vội. Mình phải giữ đầu óc thật tỉnh, kể cả khi áp lực đang đè nặng”, Thúy Kiều chia sẻ.

Sinh năm 1999 ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp, Thúy Kiều đến với bi sắt từ năm học lớp 6. Ban đầu chỉ là tò mò, rồi dần thành đam mê. Thấu hiểu được niềm đam mê của con nên gia đình đã cho Thúy Kiều tập luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp. Những năm tháng vừa học văn hóa, vừa tập luyện chuyên nghiệp không ít lần khiến Thúy Kiều mệt mỏi, nhưng chính môi trường kỷ luật ấy đã tôi luyện cho cô gái trẻ ý chí, nghị lực. Tốt nghiệp THPT, Thúy Kiều thi đỗ ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp. Năm 2023, một bước ngoặt lớn đến khi chị được giới thiệu về Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4.

Huấn luyện viên Lâm Khải Vinh rèn kỹ thuật cho Nguyễn Thị Thúy Kiều trên sân tập.

Tại đây, Thúy Kiều bước vào môi trường huấn luyện khắt khe hơn, kỷ luật hơn. Nhờ nền tảng sẵn có cùng tinh thần cầu thị, chị nhanh chóng hòa nhập. Trên sân tập, chị là người bền bỉ nhất trong từng buổi thục luyện. Những viên bi lăn đi lăn lại, mang theo sự tính toán kỹ lưỡng sau mỗi lần quan sát đối thủ, địa hình sân đấu. Chính sự “lì” ấy đã giúp Thúy Kiều tạo dấu ấn tại các giải đấu lớn. Năm 2025, chị xuất sắc đoạt huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan; huy chương vàng Giải vô địch bi sắt thế giới tại Pháp. Cũng trong năm này, Nguyễn Thị Thúy Kiều được Bộ Quốc phòng tuyển dụng, phong quân hàm Trung úy QNCN. Với chị, đó không chỉ là vinh dự mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm. “Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Thành tích có được là động lực để tôi tiếp tục tiến về phía trước, không cho phép mình dừng lại”, Thúy Kiều nói.

Theo sát hành trình của Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thúy Kiều từ những ngày đầu là Thượng tá QNCN Lâm Khải Vinh, huấn luyện viên đội bi sắt Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4. Mặc dù ít khi xuất hiện trên bục nhận thưởng, nhưng thầy Vinh luôn có mặt trên sân tập, quan sát từng động tác nhỏ của học trò. “Bi sắt không chỉ là môn của sức tay, mà là môn của “cái đầu lạnh”. Với nữ VĐV, điều ấy lại càng quan trọng hơn, bởi áp lực tâm lý trong thi đấu thường nặng nề gấp bội. Kiều thi đấu rất điềm tĩnh, biết nén mình và chờ thời điểm. Đó là ưu điểm lớn trong môn bi sắt, nhất là ở những ván đấu then chốt”, Thượng tá QNCN Lâm Khải Vinh nhận xét.

Sau khi Thúy Kiều được tuyển dụng vào Quân đội, theo Thượng tá QNCN Lâm Khải Vinh, áp lực với cô gái trẻ không hề giảm, mà thậm chí còn lớn hơn. Thành tích cao buộc VĐV phải giữ phong độ ổn định, đồng thời làm gương cho lớp kế cận. “Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thúy Kiều. Ngoài tập luyện cho bản thân, Thúy Kiều luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các VĐV trẻ. Đó là điều rất cần trong môi trường thể thao Quân đội”, Thượng tá QNCN Lâm Khải Vinh chia sẻ.