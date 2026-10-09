McTominay lọt vào tầm ngắm Real Madrid

Cựu tiền vệ Manchester United, Scott McTominay, được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã liên hệ với người đại diện của tuyển thủ Scotland trong bối cảnh quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Napoli chưa có tiến triển đáng kể.

Scott McTominay từng bị Manchester United xem là không còn nằm trong kế hoạch dài hạn và bán cho Napoli vào mùa hè năm 2024.

Tuy nhiên, quyết định chia tay tiền vệ người Scotland nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý khi McTominay hồi sinh mạnh mẽ tại đội bóng Serie A.

Scott McTominay đã thăng hoa kể từ khi rời Manchester United và gia nhập Napoli. Ảnh: GETTY

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Napoli, McTominay ghi 13 bàn và có 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Serie A sau 33 năm chờ đợi.

Những màn trình diễn xuất sắc cũng giúp anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2024/25.

Tiền vệ 29 tuổi tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải tiếp theo, với 14 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân. Khả năng hoạt động năng nổ, hỗ trợ tấn công hiệu quả và sự đa năng ở tuyến giữa giúp McTominay thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid.

Theo tờ Il Mattino, Real Madrid đã liên hệ với người đại diện của McTominay để tìm hiểu khả năng đưa anh đến sân Bernabeu. Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho được cho là có thể đóng vai trò trong thương vụ này.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng trao cơ hội ra mắt đội một Manchester United cho McTominay trong thời gian dẫn dắt đội bóng Anh.

Thông tin Real Madrid quan tâm đến tiền vệ người Scotland xuất hiện trong bối cảnh quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh và Napoli được cho là đang rơi vào bế tắc.

McTominay hiện còn hai năm hợp đồng với đội bóng Italia và được cho là mong muốn ký một thỏa thuận mới với mức đãi ngộ cao hơn.

Theo các nguồn tin, tuyển thủ Scotland đang gặp bế tắc trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Napoli. (Ảnh: GETTY)

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis chưa xem việc gia hạn hợp đồng với McTominay là ưu tiên hàng đầu vào thời điểm này.

Tình hình đó có thể mở ra cơ hội để Real Madrid cân nhắc đưa ra đề nghị trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, dù chưa có thông tin xác nhận về một lời đề nghị chính thức.

Trong khi tương lai tại Napoli vẫn chưa rõ ràng, McTominay vừa trở lại tập luyện sau gần một tháng nghỉ thi đấu để điều trị vấn đề về nhịp tim.

Ngày 8/9, anh trải qua thủ thuật triệt đốt tại Manchester nhằm điều chỉnh tình trạng rối loạn nhịp tim. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn được sử dụng để xử lý các vùng mô gây ra nhịp tim bất thường.

Napoli sau đó thông báo McTominay đã trải qua các cuộc kiểm tra bổ sung vào thứ Tư và được xác nhận đủ điều kiện thi đấu. Tiền vệ này cũng trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau thời gian tập riêng.

McTominay chưa đưa ra tuyên bố mới sau khi trở lại sân tập. Tuy nhiên, trước khi tiến hành thủ thuật, anh từng thể hiện sự háo hức được sớm trở lại thi đấu. Trên Instagram, tiền vệ người Scotland viết: “Hẹn gặp lại Napoli sớm thôi. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu”.

Với phong độ ấn tượng kể từ khi rời Manchester United, McTominay đang đứng trước những diễn biến đáng chú ý trong sự nghiệp.

Nếu những thông tin về sự quan tâm của Real Madrid là chính xác và bế tắc hợp đồng với Napoli tiếp tục kéo dài, tương lai của tiền vệ 29 tuổi có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa đông.