Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

Thất bại 0 - 1 trước Malaysia ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 không phải do đối thủ hay mà do tuyển Việt Nam không mạnh. Với đội hình chắp vá và nhiều cầu thủ trẻ, toàn đội chưa tạo được sự gắn kết cần thiết. Trận thua không chỉ khiến tuyển Việt Nam mất cơ hội giành tấm huy chương đồng an ủi mà còn chấm dứt luôn chuỗi 11 trận bất bại (10 thắng) trước đối thủ suốt 12 năm qua. Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam ở một giải Đông Nam Á sau nhiều năm vô địch hoặc Á quân.

Ttrận thua trước tuyển Malaysia giúp tuyển Việt Nam rút được nhiều bài học. Ảnh: TTXVN

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng gây thất vọng lớn khi để thua Thái Lan 0 - 2 ở vòng bảng, qua đó mất cơ hội giành vé vào chung kết. Trận thua trước Voi chiến đã khiến chuỗi 27 trận bất bại (23 trận thắng) của thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo dựng suốt 2 năm qua phải dừng lại.

Xét về chuyên môn, ở FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chơi không tốt vì hầu hết các cầu thủ đều quá tải. Họ vừa trải qua giải đấu dài ngày ASEAN Cup 2026, lại phải khoác áo CLB thi đấu V-League, nên không được thể trạng tốt nhất. Đó cũng là lý do khiến hàng loạt trụ cột của đội tuyển dính chấn thương trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh.

Qua 4 trận, Những chiến binh sao vàng có 2 trận thắng và để thua 2 trận, chỉ ghi được 5 bàn, trong đó có tới 4 bàn vào lưới đội tuyển xếp hạng 198 FIFA Pakistan. Đội tuyển cũng có những điểm sáng như ở đóng góp của các cầu thủ trẻ và nhân tố mới, cùng màn ngược dòng thắng Pakistan 4 - 2. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn còn không ít hạn chế cần sớm được giải quyết.

Tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Ở hàng thủ, Văn Hậu và Văn Vĩ đều vắng mặt, trong khi Thành Chung rút lui do quá tải. Việc thiếu vắng trung vệ này là tổn thất lớn nhất cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam, khi anh là trung vệ kỳ cựu và có bản lĩnh nhất.

Ở hàng tiền vệ, sự vắng mặt của Quang Hải ùng việc Hoàng Đức không sung sức khiến sức sáng tạo của tuyển Việt Nam giảm sút.

Đặc biệt là sự vắng mặt của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son sau trận ra quân vì chấn thương đã khiến hàng công đội tuyển Việt Nam bị suy yếu rõ rệt.

Những tổn thất liên tiếp thu hẹp lựa chọn của HLV Kim Sang-sik, đồng thời cho thấy khó khăn trong việc tìm người thay thế các trụ cột. Trên hàng công, hiệu quả tấn công chưa được duy trì ổn định. Việt Nam khó tạo cơ hội rõ ràng trước Philippines, phối hợp thiếu liền mạch trong hiệp một gặp Pakistan. Ở 2 trận đấu bản lề gặp Thái Lan và Malaysia, tuyển Việt Nam đều không thể ghi bàn.

Để chuẩn bị cho giải, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập đến 8 cầu thủ nhập tịch lẫn Việt kiều, nhưng màn trình diễn lại không được như kỳ vọng.

Những cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Cao Pendant Quang Vinh được kỳ vọng là chỗ dựa vững chắc cho tuyển Việt Nam trong bối cảnh thiếu vắng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương, nhưng đây lại là những cái tên gây thất vọng lớn.

Bên cạnh đó, thể trạng không tốt của các cầu thủ do phải thi đấu liên tục và quá nhiều cũng khiến đội tuyển Việt Nam không thể trình diễn lối chơi tốt nhất của mình.

Trên thực tế, không chỉ có mỗi tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột vì chấn thương tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan và Malaysia cũng thiếu vắng những tiền đạo chủ lực. Điều quan trọng là lực lượng còn lại của đội tuyển Việt Nam không đủ tốt và sung sức trong bối cảnh giải đấu diễn ra ngắn ngày.

Những thử nghiệm chiến thuật của HLV Kim Sang-sik tại giải lần này không đem đến hiệu quả. Hoàng Hên, Tài Lộc và cả Cao Pendant Quang Vinh cũng không chơi tốt khi được bố trí đá tiền vệ trung tâm. Trung vệ Lê Ngọc Bảo hay tiền đạo Việt kiều 20 tuổi Khoa Ngô cũng gây thất vọng khi được trao cơ hội đá chính.

Kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư không phải kết quả được kỳ vọng. Tuy nhiên, giải đấu cũng giúp HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, nhận diện những vấn đề cần cải thiện và chuẩn bị bước vào sân chơi châu lục Asian Cup 2027, nơi các đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với Thái Lan hay Malaysia. FIFA ASEAN Cup lần này đã khép lại nhưng cũng sẽ mở ra cho HLV Kim Sang-sik những hướng đi mới trong cách sử dụng con người để bất kỳ cầu thủ nào vào sân cũng luôn có thể lực và tinh thần tốt nhất.

Nhìn từ FIFA ASEAN Cup, quá trình chuẩn bị không chỉ nằm ở việc chờ các trụ cột hồi phục. Đội tuyển Việt Nam cần có những phương án thay thế hiệu quả hơn, cải thiện sự phối hợp giữa tuyến giữa và hàng công. Những điểm sáng tại giải vẫn là cơ sở để kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh tại Asian Cup sẽ phụ thuộc nhiều vào việc thầy trò HLV Kim Sang-sik khắc phục những hạn chế này và duy trì sự ổn định trong từng trận đấu như thế nào.

Theo kế hoạch, đến đợt FIFA Days tháng 11, toàn đội sẽ hội quân trở lại để đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Đây là các trận giao hữu nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho vòng bảng Asian Cup 2027.