Thần đồng Arsenal nhận 3 kỷ lục Guinness ở tuổi 16

"Sở hữu 3 kỷ lục Guinness trước tuổi 17 là điều phi thường", Biên tập viên Tom Beckerlegge của Guinness World Records nhận xét khi tổ chức này vinh danh Max Dowman tại trung tâm huấn luyện Arsenal ngày 8/10.

Tài năng người Anh được trao 3 chứng nhận gồm cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League, ghi bàn tại Ngoại hạng Anh và vô địch giải đấu cao nhất xứ sương mù. Cả 3 thành tích đều được Dowman thiết lập trong mùa giải 2025-2026, khi anh mới bước vào những năm đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Tiền vệ Max Dowman bên 3 chứng nhận Guinness tại trung tâm huấn luyện Arsenal, ngày 8/10/2026.

Kỷ lục đầu tiên đến ngày 4/11/2025, khi Dowman vào sân từ ghế dự bị trong trận Arsenal thắng Slavia Prague 3-0. Ở tuổi 15 và 308 ngày, anh vượt qua Youssoufa Moukoko của Dortmund để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân tại Champions League, đồng thời là người đầu tiên thi đấu tại giải khi chưa tròn 16 tuổi.

Đến ngày 14/3/2026, Dowman tiếp tục viết lại lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong chiến thắng 2-0 trước Everton, tiền vệ sinh năm 2009 đi bóng khoảng 60 m từ phần sân nhà rồi sút vào lưới trống, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải khi 16 tuổi và 73 ngày. Kỷ lục cũ do James Vaughan thiết lập năm 2005, tồn tại gần 21 năm.

"Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn thay đổi cả trận đấu", HLV Mikel Arteta ca ngợi học trò sau chiến thắng Everton. Nhà cầm quân Tây Ban Nha thừa nhận việc một cầu thủ ở độ tuổi ấy có thể tạo khác biệt dưới sức ép lớn là điều không tưởng.

Kỷ lục thứ 3 đến khi Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, chấm dứt 22 năm chờ đợi. Thần đồng Dowman nhận huy chương vô địch khi 16 tuổi và 144 ngày, vượt qua thành tích cầu thủ trẻ nhất vô địch giải đấu từng thuộc về Phil Foden của Man City.

Bên cạnh 3 chứng nhận, Dowman còn được chọn làm gương mặt mở đầu danh sách 30 tài năng triển vọng mang tên "Class of '27" trong ấn bản Guinness World Records Football Edition 2027. Anh là cầu thủ trẻ nhất được vinh danh, bên cạnh những tên tuổi như Lamine Yamal, Jude Bellingham và Kylian Mbappe.

Sự thăng tiến của Dowman chưa dừng lại ở những cột mốc trên. Tháng 9 vừa qua, anh tiếp tục gây chú ý khi lập cú đúp giúp Arsenal thắng Ipswich 4-2 tại Cup Liên đoàn Anh, trở thành cầu thủ 16 tuổi thứ 2 ghi 2 bàn trong một trận cho CLB Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường, sau Wayne Rooney năm 2002.

Dù sớm sở hữu bộ sưu tập kỷ lục đáng nể, Dowman vẫn được HLV Arteta quản lý thời gian thi đấu thận trọng.