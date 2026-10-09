Hơn 110 vận động viên tranh tài môn cầu lông tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Các VĐV thi đấu môn cầu lông tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh

Tham gia thi đấu môn cầu lông có hơn 110 vận động viên (VĐV) đến từ 13 đoàn thuộc các phường, cụm xã và Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Các VĐV thi đấu nội dung đôi nữ

Theo lịch thi đấu, môn cầu lông diễn ra từ tối 8/10 đến sáng 12/10. Ban Tổ chức dự kiến trao giải vào sáng 10/10 và sáng 12/10 sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu.

Các VĐV thi đấu nội dung đồng đội nam

Các VĐV thi đấu nội dung đôi nam

Môn cầu lông - môn thi đấu thứ 16 trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 không chỉ tạo điều kiện để các VĐV giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và ban tổ chức phát hiện, định hướng bồi dưỡng chuyên sâu những VĐV có thành tích nổi bật mà còn góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi và thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ đại hội.