Vì sao cầu thủ Barca ngó lơ Messi?

Messi gần như không nhận lời chúc nào từ các ngôi sao Barca trong ngày từ giã tuyển Argentina.

Hôm 7/10, trận đấu tri ân và lời phát biểu chia tay đội tuyển Argentina của Messi tại sân Monumental khép lại hành trình 21 năm anh khoác áo Albiceleste.

Sau đó, ngay trong lời chia tay trên trang Instagram của Messi, một loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới, đặc biệt là những gương mặt thuộc biên chế Real Madrid như Vinícius Júnior, Kylian Mbappé hay siêu sao Cristiano Ronaldo, đều để lại bình luận tương tác với Messi.

Ronaldo gửi lời đầy tôn trọng: “Leo, rất nhiều năm cống hiến cho đất nước và một câu chuyện sẽ còn mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì anh đã làm được cùng Argentina”.

Trong khi đó, Vinícius Jr bình luận trong bài viết của Messi vỏn vẹn hai từ: “Huyền thoại”. Tuy nhiên, thái độ trái ngược từ phía các cầu thủ Barcelona lại khiến người hâm mộ chú ý.

Theo thống kê từ AS, gần như toàn bộ dàn sao hiện tại của Barca tỏ ra khá thờ ơ và gần như không đưa ra bất kỳ lượt tương tác nào xung quanh các sự kiện liên quan đến Messi.

Kể cả những người như Yamal, Pedri hay Gavi đều im lặng sau ngày Leo từ giã tuyển Argentina. Điều này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và gây ra sự khó hiểu đối với người hâm mộ.

Nhiều người nhanh chóng liên hệ đến việc trang chủ Barca cũng tỏ ra khá hời hợt trong việc đăng bài tri ân Messi. Trong khi đó, nhiều trang cá nhân của các CLB lớn như PSG, Bayern hay Dortmund đều không bỏ lỡ dịp chúc mừng Messi trong ngày chia tay tuyển Argentina.

Truyền thông xứ Catalonia tin rằng mối quan hệ giữa Messi và Joan Laporta là nguyên nhân chính khiến Barca "lạnh nhạt" với siêu sao người Argentina. Laporta từng đưa ra quyết định để Messi ra đi tự do và mối quan hệ giữa đôi bên gần như đổ vỡ hoàn toàn.

Chính điều đó khiến đội ngũ truyền thông hay thậm chí các cầu thủ của Barca dường như không dám thể hiện tình yêu với huyền thoại của đội bóng, tránh để làm phật lòng Laporta.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.