Messi: 'Tôi biết mình đã quyết định đúng'

Messi khẳng định anh đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chia tay tuyển Argentina.

“Tôi muốn được chơi cho Argentina suốt đời. Nhưng tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn”, Messi chia sẻ với AS sau trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển.

Tiền đạo 39 tuổi thừa nhận việc rời tuyển không phải lựa chọn dễ dàng. Anh đã gắn bó với Argentina hơn hai thập kỷ, trải qua cả những thất bại nặng nề lẫn giai đoạn thành công nhất sự nghiệp.

Messi chia tay đội tuyển sau trận giao hữu với Benin tại sân Monumental hôm 6/10. Trận đấu được tổ chức như một buổi tri ân dành cho anh, với nhiều hoạt động đặc biệt tại Buenos Aires trước và trong trận.

Khi rời tuyển, Messi đã có hơn 200 lần khoác áo Argentina. Anh giành World Cup và hai chức vô địch Copa America, những danh hiệu giúp thay đổi hoàn toàn cách người Argentina nhìn về sự nghiệp của anh ở đội tuyển.

Trong cuộc trò chuyện với AS, Messi cũng nhắc đến đức tin. Anh cho biết luôn biết ơn Chúa và tin rằng mình không thể có được sự nghiệp như hiện tại nếu thiếu sự dẫn đường trong suốt chặng đường đã qua.

Điều đáng chú ý là Messi chủ động chọn thời điểm dừng lại khi vẫn còn thi đấu ở đẳng cấp cao. Anh không rời tuyển vì mất vị trí hay bị loại khỏi kế hoạch, mà kết thúc hành trình sau khi đã đạt gần như mọi mục tiêu lớn với Argentina.

Trong ngày chia tay tại Monumental, Messi cho biết từ giờ anh sẽ theo dõi đội tuyển với tư cách một người hâm mộ.

“Tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn”, Messi nói. Với anh, đó là cách khép lại hơn 20 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia.