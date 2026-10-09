Đình Bắc tập tễnh rời sân sau trận Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors

Đình Bắc gặp sự cố trong những phút bù giờ hiệp 2 trên sân Jalan Besar, Singapore tối 8/10. Sau pha va chạm với tiền vệ Giovanni Haag bên phía chủ nhà, chân sút 22 tuổi ngã xuống đau đớn, phải nhờ 2 nhân viên y tế dìu ra ngoài đường biên.

Khi đó, CLB Công an Hà Nội đã hết quyền thay người nên Đình Bắc vẫn cố gắng trở lại sân dù đi lại khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, anh tiếp tục nằm sân để được chăm sóc y tế.

Tin ban đầu cho thấy tuyển thủ Việt Nam bị đụng dập cơ, mức độ không quá nghiêm trọng nhưng có thể phải nghỉ khoảng 3-4 trận để hồi phục hoàn toàn.

Nguyễn Đình Bắc được chăm sóc y tế bên đường biên ở cuối trận CLB Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors 1-0 tại Singapore ngày 8/10.

Chấn thương đến trong bối cảnh Đình Bắc liên tục phải cày ải trên nhiều mặt trận. Theo thống kê, anh đã thi đấu 18 trận cho CLB và đội tuyển Việt Nam từ ngày 24/7 đến 6/10.

Đáng chú ý, chỉ 1 ngày sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo sinh năm 2004 đã sang Singapore hội quân cùng đội bóng ngành công an.

Vì vậy, HLV Mano Polking chỉ sử dụng Đình Bắc từ phút 57, khi đưa anh vào thay tiền đạo Alan Grafite. Tuy đã hạn chế thời gian thi đấu nhưng vẫn không giúp chân sút người Nghệ An tránh được chấn thương đáng tiếc.

Sự cố của Đình Bắc khiến chiến thắng của CLB Công an Hà Nội kém trọn vẹn. Trước đó, tiền đạo Leo Artur ghi bàn duy nhất ở phút 45+2, sau pha bứt tốc rồi đánh gót kiến tạo của Bryan Perea.

Đội khách sau đó phải chống đỡ sức ép từ Lion City Sailors, thậm chí suýt đánh rơi 3 điểm khi Abdul Rasaq đệm bóng ra ngoài trước khung thành trống ở phút bù giờ cuối cùng.

Chiến thắng 1-0 giúp CLB Công an Hà Nội khởi đầu thuận lợi tại bảng B Cup CLB Đông Nam Á.

Tuy nhiên, HLV Polking sẽ phải tính toán lại lực lượng khi đội bóng chuẩn bị gặp Kashima Antlers ngày 13/10 ở AFC Champions League Elite. Tiếp đến lần lượt chạm trán Hà Nội FC và Thanh Hóa FC tại V-League vào các ngày 18/10 và 22/10.

Nếu phải nghỉ 3-4 trận như thông tin ban đầu, Đình Bắc có nguy cơ bỏ lỡ cả giai đoạn thi đấu quan trọng này của đội bóng CLB Công an Hà Nội.