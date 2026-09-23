U23 Thái Lan thua U23 Nhật Bản 0-3

●ASIAD 2026

U23 Nhật Bản

3-0

U23 Thái Lan

Nakajima Yotaro 31’

Kosugi Keita 47’

Ishii Hisatsugu 48’

ĐANG CẬP NHẬT

Tối 23/9, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Thái Lan 3-0 trên sân Toyota ở lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đội chủ nhà kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.

Đội chủ nhà tạo thế trận một chiều, kiểm soát bóng 62% và tung tới 25 cú sút, trong khi Thái Lan chỉ có một lần dứt điểm và không thể đưa bóng trúng đích. Yotaro Nakajima mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Keita Kosugi và Hisatsugu Ishii ghi thêm hai bàn ngay đầu hiệp hai.

U23 Nhật Bản dồn ép đối thủ ngay từ đầu hiệp một và liên tục tạo cơ hội. Họ hai lần đưa bóng trúng cột dọc, đồng thời buộc hàng thủ Thái Lan phải liên tục lùi sâu chống đỡ. Sau nhiều pha bỏ lỡ, Nakajima dứt điểm một chạm vào lưới trống ở phút 30, giúp Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0. Trước giờ nghỉ, đội bóng còn suýt nhân đôi cách biệt khi cú đánh đầu của Furuya trúng cột dọc và một pha dứt điểm khác bị phá ngay trước vạch vôi.

Thế trận được định đoạt nhanh sau giờ nghỉ. Phút 47, Keita Kosugi sút xa hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 1 phút sau, Hisatsugu Ishii vượt qua hàng thủ Thái Lan rồi dứt điểm chéo góc ghi bàn thứ ba. U23 Nhật Bản vẫn duy trì sức ép trong phần còn lại, trong khi Thái Lan gần như không thể tổ chức phản công. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Thái Lan trong lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

U23 Nhật Bản

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Pisano Alexandre

TM

3

Kosugi Keita

4

Tsuchiya Kaito

5

Ichihara Rion

ĐT

8

Yasuda Kenshin

9

Michiwaki Yutaka

10

Ishii Hisatsugu

13

Furuya Shusuke

15

Mori Soichiro

17

Nakajima Yotaro

20

Ishibashi Sena

U23 Thái Lan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

23

Boonloet Chommaphat

TM

2

Tamma Chanon

3

Thiangkham Oussama

11

Wandee Siraphop

12

Sangtong Auttapon

13

James Nathan

14

Mamah Jehhanafee

15

Seangsawat Krittapak

17

Noisri Worawut

18

Phothep Padipanchai

ĐT

19

Wongsa Paripan

Thông tin trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm có vé vào tứ kết sau khi toàn thắng hai lượt đầu tiên. Vì vậy, màn so tài lúc 17h30 ngày 23/9 sẽ quyết định đội nào kết thúc vòng bảng A ở vị trí dẫn đầu.

Chủ nhà U23 Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn. Họ mở màn ASIAD 20 bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), rồi thể hiện sức mạnh với trận thắng U23 Kyrgyzstan 7-0. Sau hai lượt, đội bóng Nhật Bản có 6 điểm, ghi 9 bàn, chưa thủng lưới và đứng đầu bảng.

U23 Thái Lan cũng duy trì thành tích toàn thắng nhưng gặp nhiều khó khăn hơn. Đại diện Đông Nam Á thắng U23 Kyrgyzstan 3-2 trong trận đầu tiên, trước khi vượt qua U23 Hong Kong (Trung Quốc) 5-1. Thầy trò U23 Thái Lan có cùng 6 điểm với Nhật Bản nhưng xếp sau do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn (+6 so với +9).