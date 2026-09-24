'Dàn sao' billiards carom 3 băng Việt Nam tranh tài tại World Championship 2026

Giải quy tụ 48 cơ thủ, chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 người. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng knock-out, vì vậy từng lượt đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Quyết Chiến (phải) và Phương Vinh là những niềm hy vọng hàng đầu của Việt Nam tại giải

Việt Nam góp mặt với 5 đại diện gồm Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái và Châu Hồng Thái. Trong đó, Trần Quyết Chiến được kỳ vọng là một trong những ứng viên đáng chú ý.

Cơ thủ này nằm ở bảng P cùng Heo Jung-han và Song Yun-do của Hàn Quốc, sẽ gặp Heo Jung-han ở trận ra quân lúc 17h00 hôm nay (giờ Việt Nam).

Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực cùng thi đấu từ 15h00. Phương Vinh gặp Mikael Devogelaere (Pháp) tại bảng C, trong khi Thanh Lực đối đầu Raymundo Munoz (Mexico) ở bảng L. Đến 23h00, Phương Vinh gặp Behzat Cetin (Thụy Sĩ), còn Thanh Lực chạm trán Arnim Kahofer (Áo).

Ở bảng J, Chiêm Hồng Thái sẽ có trận đấu quyết định với Peter Ceulemens (Bỉ) lúc 23h00, sau khi nhận thất bại ở trận ra quân. Tương tự, Châu Hồng Thái đối đầu Jeremy Bury (Pháp) tại bảng O để tìm cơ hội đi tiếp. Châu Hồng Thái tham dự giải với tư cách đương kim vô địch quốc gia Việt Nam.

Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam duy nhất từng vô địch World Championship, vào năm 2023.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Anh Chiến (2019), Trần Quyết Chiến (2023) và Trần Thanh Lực (2024) từng giành ngôi á quân, cho thấy billiards Việt Nam có vị thế đáng kể tại sân chơi thế giới.