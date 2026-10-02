FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik đặt quyết tâm cao trước trận tranh hạng ba

HLV Kim Sang Sik trả lời báo giới sau trận đấu. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng điều kiện thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ Việt Nam trong hiệp một, dẫn tới bàn thua trước Pakistan. Tuy nhiên, những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi trong hiệp hai đã mang lại hiệu quả, giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra màn ngược dòng để giành chiến thắng.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong hiệp hai, đồng thời cho biết việc thay người ở hiệp hai đã tạo thêm năng lượng và sự tích cực cho mặt trận tấn công. Ông cũng lý giải việc thay người ở cuối trận xuất phát từ chấn thương của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ.

Đánh giá về đối thủ Malaysia ở trận tranh hạng ba sắp tới, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi về lực lượng so với ASEAN Hyundai Cup trước đây. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào sự chuẩn bị của chính mình và sẽ tiếp cận trận đấu với tinh thần như một trận chung kết.

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết quỹ thời gian nghỉ ngơi chỉ hai ngày cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến nguy cơ chấn thương gia tăng. Theo ông, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của các cầu thủ bị chấn thương trước trận đấu với Malaysia.

Trong khi đó, cầu thủ Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm vui khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này cho rằng toàn đội đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua thất bại trước Thái Lan để trở lại bằng chiến thắng trước Pakistan.

HLV trưởng đội tuyển Pakistan trả lời báo giới tại họp báo sau trận đấu. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Trong khi đó, HLV tuyển Pakistan Nolberto Solano thừa nhận Pakistan đã có một cơ hội tuyệt vời để thi đấu với một đội bóng mạnh như Việt Nam và tham dự giải đấu này là một trải nghiệm rất quan trọng đối với toàn đội. HLV người Peru cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy thất vọng vì để thua Việt Nam nhất là khi đã có khởi đầu rất tốt. Nhưng chúng tôi biết những vấn đề của mình. Ở cấp độ thi đấu này, một số cầu thủ chưa có được nền tảng thể lực đủ tốt. Đó là vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết".

HLV Nolberto Solano cho rằng Pakistan đã có một giải đấu đáng ghi nhận, dù không thể giành quyền vào chung kết. Nhà cầm quân người Peru xem đây là trải nghiệm quý giá đối với đội bóng và bày tỏ hy vọng Pakistan sẽ tiếp tục có cơ hội thi đấu ở những giải đấu có chất lượng tương tự trong tương lai.