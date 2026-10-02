Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan

Sau thất bại 0-2 trước Đội tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang Sik tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự khi Đội tuyển Việt Nam gặp Pakistan. Hoàng Đức lần đầu đá chính tại giải, trong khi Đình Bắc được sử dụng trên hàng công cùng Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 4-2 trước Đội tuyển Pakistan tại lượt trận 3 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, Đội tuyển Pakistan bất ngờ vượt lên ở phút 32 sau sai lầm trong phối hợp của hàng phòng ngự Đội tuyển Việt Nam. Hai Long để mất bóng, sau đó Ngọc Bảo không thể ngăn cản Hayyaan Khattak dứt điểm mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ, Đội tuyển Việt Nam đẩy cao tốc độ và nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 50, Phan Tuấn Tài chọc khe để Hai Long thoát xuống, xử lý vượt qua hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Đến phút 57, Đình Bắc xử lý ở rìa vòng cấm rồi chuyền để Hoàng Đức băng lên dứt điểm, đưa Đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Phút 80, Phan Tuấn Tài tiếp tục có đường chuyền vượt tuyến để Đình Bắc thoát xuống ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1.

Thắng ngược trước Đội tuyển Pakistan, đoàn quân Kim Sang Sik giành quyền vào trận tranh hạng 3. Ảnh: FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển Pakistan rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ở phút 87, nhưng Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tái lập khoảng cách. Phút bù giờ thứ nhất, Đình Bắc chọc khe để Minh Hoàng thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng trước Đội tuyển Pakistan giúp Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ hai bảng B và giành quyền vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia ngày 5/10.

Trận đấu cũng tiếp tục cho thấy HLV Kim Sang Sik đang có thêm cơ hội kiểm chứng những phương án nhân sự mới trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam thiếu một số trụ cột. Hai Long, Đình Bắc và Minh Hoàng đều để lại dấu ấn, trong khi Hoàng Đức đánh dấu lần đầu đá chính tại giải này bằng các bàn thắng quan trọng.