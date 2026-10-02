HLV Pakistan: 'Thật tuyệt vời khi được học hỏi Thái Lan và Việt Nam'

HLV Nolberto Solano chia sẻ với truyền thông. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF).

"Trận đấu có hai nửa diễn biến khác nhau. Hiệp 1, tuyển Pakistan chơi tốt, gây áp lực tốt, bọc lót chặt chẽ và kiểm soát thế trận. Khi bắt đầu xuống sức, hàng thủ của tôi bắt đùi lùi quá sâu, tạo ra nhiều khoảng trống cho tuyển Việt Nam", HLV Nolberto Solano mở đầu buổi họp báo sau trận đấu trên sân Gelora Bung Karno.

Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Pakistan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân 51 tuổi trân trọng cơ hội được đối đầu với các đối thủ mạnh: "Đây là trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Tuyển Việt Nam rất mạnh và là ứng viên vô địch. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm vừa rồi. Tôi chúc họ và tuyển Thái Lan chơi tốt ở trận tới".

Nhà cầm quân sinh năm 1974 dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo. "Cậu ấy rất giỏi. Sau khi vào sân, Bắc gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Pakistan ở cánh trái", Solano cho hay.

Màn trình diễn hiệu quả của Đình Bắc là một trong những lý do khiến tuyển Pakistan nhận 2 trong số 4 bàn thua ở cánh trái. Về điểm yếu này, cựu cầu thủ Newcastle United bảo vệ học trò: "Tôi không muốn chỉ trích cá nhân nào. Tôi thất vọng vì kết quả này khi chơi rất kỷ luật ở hiệp 1. Tuy nhiên ở cấp độ này, tuyển Pakistan không duy trì được thể lực cả trận và mất cự ly đội hình".

Ở cuối phần họp báo, HLV Solano cảm ơn ban tổ chức và nước chủ nhà về cơ sở vật chất, cách tiếp đón hỗ trợ các đội bóng cũng như khen người dân Indonesia thân thiện, dễ mến.