Malaysia làm căng FIFA vụ Indonesia được bù giờ quá 5 phút

LĐBĐ Malaysia (FAM) chính thức yêu cầu LĐBĐ thế giới (FIFA) giải thích về việc thay đổi thời gian bù giờ trong trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra tối 1/10.

Ban đầu, trọng tài thông báo trận đấu trên sân Gelora Bung Karno được bù giờ 2 phút, nhưng sau đó chuyển thành 7 phút.

Indonesia ghi 2 bàn nhờ thời gian bù giờ khó hiểu. Ảnh: Kompas

Trong thông cáo, FAM cho biết sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để làm rõ căn cứ, quy trình và những tình huống dẫn đến việc thay đổi thời gian bù giờ nói trên.

“FAM muốn nhấn mạnh rằng việc quản lý thời gian thi đấu là yếu tố quan trọng để bảo đảm mọi trận đấu diễn ra công bằng, minh bạch và phù hợp với các quy định của giải”, thông cáo nêu.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi trận Indonesia vs Bangladesh có liên quan trực tiếp đến cuộc đua xác định thứ hạng chung cuộc bảng A, qua đó ảnh hưởng đến việc đội nào giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Chính sự thay đổi này giúp Indonesia ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công Kevin Diks (90’+6) và Mitchell Baker (90’+7), ấn định chiến thắng 9-2.

Kết quả này khiến chiến thắng 6-0 của Malaysia trước Singapore trở nên vô nghĩa. “Garuda” vào chung kết nhờ hơn “Hổ vàng” số bàn thắng, khi hai đội cùng có hiệu số +9.

Tờ Harian Metro viết: “Hai bàn thắng muộn trở thành khoảnh khắc cay đắng nhất với Malaysia, giúp Indonesia nâng số bàn thắng trong trận từ 7 lên 9, khiến ‘Harimau Malaya’ không thể kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu”.

Chiến thắng trước Singapore của Malaysia trở nên vô nghĩa. Ảnh: FAM

Paulo Josue, người ghi bàn vào lưới Singapore, bày tỏ sự ngạc nhiên với những gì diễn ra trên sân Gelora Bung Karno.

“Indonesia ghi tới 9 bàn. Thật khó tin một đội bóng lại để thủng lưới 9 lần ở một giải đấu như thế này, nhưng đó là thực tế”, chân sút gốc Brazil nhận xét.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện những gì đã lên kế hoạch cho trận đấu này, thậm chí cho cả giải đấu. Chúng tôi dự tính phải khởi đầu tốt trước Bangladesh và trải qua một trận đấu khó khăn với Indonesia.

“Hômqualà trận đấu mà chúng tôi cần giành chiến thắng đậm. Chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn, nhưng tiếc rằng như vậy vẫn chưa đủ”.

Dù vậy, chân sút 37 tuổi gửi thông điệp cho đồng đội trước trận tranh hạng Ba: “Chúng tôi cần ngẩng cao đầu, hướng tới trận đấu tiếp theo và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể”.

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