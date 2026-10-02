Phản ứng của Williams Minh Hoàng khi ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam

"Tôi rất vui và biết ơn vì được trao cơ hội thi đấu. Ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia khiến tôi càng vui hơn", Williams Minh Hoàng chia sẻ sau trận đấu trên sân Gelora Bung Karno.

Phút 90+1, Minh Hoàng xâm nhập vùng cấm, đón đường chọc khe của Nguyễn Đình Bắc rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Pakistan, ấn định chiến thắng 4-2. Bàn thắng giúp cầu thủ trẻ khép lại trận đấu đáng nhớ sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có tình huống vượt qua thủ môn nhưng sút ra ngoài cuối hiệp một.

Minh Hoàng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và cho biết vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với yêu cầu chiến thuật của tuyển Việt Nam. "Tôi luôn nỗ lực mỗi ngày trong tập luyện và thi đấu. Hy vọng tôi có thể thích nghi nhanh nhất có thể để giúp đội", anh nói.

Đình Bắc, người kiến tạo bàn thắng, đánh giá cao đồng đội: "Minh Hoàng là một cầu thủ tốt. Tôi chúc mừng cậu ấy vì hôm nay đã có một bàn thắng". Hai Long cũng cho rằng bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Minh Hoàng.

Bên cạnh dấu ấn của Minh Hoàng, Đình Bắc là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận với một bàn và hai kiến tạo.

Tuyển Việt Nam trải qua hiệp một khó khăn và bị Pakistan dẫn 0-1. Sau giờ nghỉ, Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc lần lượt ghi bàn giúp đội đảo ngược thế trận. Pakistan rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 88 trước khi Minh Hoàng lập công trong thời gian bù giờ.

Theo Đình Bắc, thời tiết nóng vào đầu trận ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của các cầu thủ. Khi nhiệt độ giảm trong hiệp hai, tuyển Việt Nam chơi với tốc độ và cường độ tốt hơn.

Hai Long cho biết những điều chỉnh của ban huấn luyện trong giờ nghỉ cũng tạo ra khác biệt. "Ban huấn luyện nhắc nhở về chiến thuật và động viên toàn đội phải thức tỉnh, bước vào hiệp hai với bộ mặt khác", tiền vệ này chia sẻ.

Chiến thắng giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng B và gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba. Hai Long cho rằng đối thủ đã có nhiều thay đổi tích cực và chờ đợi một cuộc đối đầu hấp dẫn.

Trận Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia.

Minh Chiến - Minh Toản