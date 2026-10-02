HLV tuyển Thái Lan tuyên bố thua Philippines để… vô địch

Thái Lan bước vào trận cuối vòng bảng với tâm thế hoàn toàn khác. Sau khi đánh bại Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0, “Voi chiến” đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chung kết. Vì thế, Hudson quyết định thay đổi tới 8-9 vị trí so với trận thắng Việt Nam.

Kết quả, Thái Lan thất bại 1-2 trước Philippines. Đây rõ ràng không phải kết quả mà Hudson mong muốn. “Trước hết, tôi muốn chúc mừng Philippines. Họ đã chơi rất tốt và ban huấn luyện của họ cũng hoàn thành công việc rất tốt. Tất nhiên chúng tôi thất vọng với kết quả. Việc thay đổi nhiều cầu thủ trong một trận đấu khiến đội có thể thiếu sự liền mạch, nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là trận chung kết”, Hudson chia sẻ.

HLV Hudson thừa nhận thất vọng khi Thái Lan thua Philippines 1-2, nhưng khẳng định việc xoay tua mạnh đội hình là để chuẩn bị cho trận chung kết gặp Indonesia. Ảnh: FAT

Nhà cầm quân người Anh không né tránh thất bại, nhưng cũng không xem đây là vấn đề quá lớn. Theo ông, Thái Lan đã chủ động hy sinh trận đấu cuối vòng bảng để đảm bảo những cầu thủ quan trọng có trạng thái tốt nhất cho cuộc chiến tranh chức vô địch.

Hudson tiết lộ Thái Lan đã cho khoảng 5-7 cầu thủ được nghỉ, đồng thời thay đổi tới 8-9 vị trí trong đội hình xuất phát. Lý do rất đơn giản: những cầu thủ ông muốn sử dụng ở trận chung kết cần được đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Đặc biệt, Hudson đánh giá cao đối thủ Indonesia. Nhà cầm quân này cho rằng đội chủ nhà sở hữu lực lượng giàu thể chất, tốc độ và sự cơ động, với nhiều cầu thủ mang hai quốc tịch. Nhưng điều khiến ông quan tâm hơn là tinh thần tập thể của Indonesia.

“Indonesia có nhiều cầu thủ mang hai quốc tịch, họ mạnh về thể chất, cơ động và rất khao khát thi đấu. Điểm mạnh của họ là khả năng chơi cùng nhau, tinh thần tập thể cao và nền tảng thể lực tốt. Đây là trận đấu chúng tôi đang chờ đợi”, Hudson nói.

HLV Thái Lan cũng không quá chú trọng vào chiến thắng 9-2 của Indonesia trước Bangladesh ở lượt cuối. Ông cho rằng trận đấu ấy khác với những màn so tài căng thẳng mà Indonesia từng trải qua trước Malaysia và Singapore.

Điều đó đồng nghĩa Hudson đã xác định trận chung kết sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thái Lan sẽ phải đối đầu với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, nơi dự kiến có lượng lớn CĐV chủ nhà. Hudson xem bầu không khí ấy là động lực thay vì áp lực.

“Chúng tôi rất hào hứng khi được thi đấu tại Jakarta trước rất nhiều người hâm mộ. Tôi nghĩ bầu không khí như vậy sẽ giúp đội phát huy những gì tốt nhất. Tôi đã nói chuyện với nhiều cầu thủ và tất cả đều rất khao khát trận đấu này”, Hudson chia sẻ.