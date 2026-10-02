MU xem xét bán Benjamin Sesko cho Juventus

Tương lai Benjamin Sesko tại MU trở thành chủ đề được quan tâm trong giai đoạn FIFA Days đầu tiên của mùa giải 2026/27, khi Juventus đưa anh vào danh sách mục tiêu tăng cường hàng công.

Đội bóng thành Turin muốn bổ sung một trung phong để nâng sức cạnh tranh trong cuộc đua vô địch Serie A.

Juventus muốn kéo Sesko sang Serie A. Ảnh: MUFC

Theo thông tin từ Gazzetta dello Sport, Juventus đang theo dõi tình hình của Sesko tại Old Trafford.

Sesko còn hợp đồng đến tháng 6/2030, vì vậy MU nắm lợi thế trong các cuộc đàm phán.

Nếu cân nhắc chuyển nhượng, đội bóng Anh có cơ sở để yêu cầu một khoản phí đáng kể. Một số nguồn tin cho rằng con số này không dưới 75 triệu euro.

Juventus quan tâm Sesko trong quá trình tái cơ cấu hàng công. Lãnh đạo “Bà đầm già” được cho là quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Nick Woltemade, tiền đạo đang được Newcastle cho mượn.

Sesko và Folarin Balogun của Monaco là hai phương án được đưa vào danh sách chuyển nhượng mùa đông.

Theo Gazzetta dello Sport, Juve đang nghiên cứu phương án trả góp cùng các khoản phụ phí gắn với thành tích tại Champions League trong tương lai.

Juventus dự kiến cử tuyển trạch viên trực tiếp theo dõi Sesko tại Premier League trong tháng 11 và 12, để đánh giá mức độ phù hợp của anh với Serie A.

Barcelona cũng được nhắc đến trong nhóm các đội quan tâm, tạo thêm khả năng cạnh tranh cho chữ ký của tuyển thủ Slovenia.

Sesko mới chỉ 76 phút ở Premier League và 64 phút tại Champions League mùa này - mỗi giải anh đều có 1 bàn. Anh dính chấn thương, nên cũng vắng mặt khi Slovenia đá UEFA Nations League.

Về phần mình, MU đã có được mục tiêu trong trường hợp chia tay Sesko: Serhou Guirassy, chân sút của Dortmund từng giành Vua phá lưới Champions League 2024/25 (chia sẻ với Raphinha).